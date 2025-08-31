Verkkouutiset

Vladimir Putin. AFP / LEHTIKUVA / ALEXEI NIKOLSKY

Asiantuntija tyrmää Tarja Halosen puheet Vladimir Putinista – ”Väärä arvio”

Henri Vanhanen kritisoi presidentin väitettä siitä, että Krim olisi Venäjän tärkein tavoite.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kritisoi viestipalvelu X:ssä presidentti Tarja Halosen arviota siitä, mikä Vladimir Putinille voisi riittää rauhan aikaansaamiseksi. Halonen sanoo tuntevansa, että kaikkein tärkein kohde Putinille on Krim.

Presidentin näkemys ei saa Vanhaselta osakseen ymmärrystä.

– Minusta tämä arvio on väärä, Vanhanen tiivistää.

– Jos näin olisi, Venäjä ei jatkaisi hyökkäystä, terroria ja sotakoneiston paisuttamista Ukrainassa.

Vanhanen muistuttaa, että myös Venäjän aluevaatimukset ”neuvotteluissa” kertovat muuta. Putin on aiemmin vaatinut, että Krimin lisäksi Venäjän olisi saatava liittää Luhanskin, Donetskin, Hersonin ja Zaporizzjan alueet itseensä.

Venäjä ei hallitse kuin osaa kolmesta jälkimmäisestä alueesta. Kahden jälkimmäisen alueen pääkaupungit ovat myös Ukrainan hallussa.

Vanhanen arvioi, että Venäjän tavoite on koko ajan ollut saada vipuvarsi Ukrainan sisäpolitiikkaan, ja hallita maata sitä kautta. Hän myös arvioi, että vuosien vieriessä Putinista on tullut yhä suurempi riskinottaja.

Nälkä onkin kasvanut 26 vuotta kestäneen valtakauden aikana.

– Kun muut keinot, kuten Minsk 1 ja 2, eivät edenneet ja sota junnasi idässä paikallaan, tehtiin päätös suurhyökkäyksestä, Vanhanen sanoo.

Jokainen huonosti hoidettu kriisi tai sota on Vanhasesta vahvistanut Putinin näkemystä siitä, että enemmän voi saada, jos vain ottaa.

– Ei tämmöisille johtajalle lopulta riitä mikään, Vanhanen harmittelee.

