Asiantuntija tyrmää Naton jäsenyyden sitomisen Ruotsiin – ”Potentiaalisesti katastrofaalinen ilmoitus”

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arvostelee kovin sanoin Suomen Natoon liittymisen sitomista Ruotsin tilanteeseen.

– On potentiaalisesti katastrofaalinen ilmoitus, että Suomi menee Natoon vain käsi kädessä Ruotsin kanssa, Salonius-Pasternak kirjoittaa Twitterissä.

– Se, että kerrotaan toisillemme hakemisesta, jätetään hakemus samaan aikaan oli hyvä, mutta jos Suomelle tarjoutuu mahdollisuus liittyä, se pitää ottaa, hän jatkaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi sunnuntaina Kultarannassa Suomen ja Ruotsin etenevän yhdessä Natoon.

– Ruotsissa on todettu historiassa, että Suomen asia on meidän. Minä sanon toisinpäin: Ruotsin asia on meidän, presidentti totesi.

Turkki on asettunut vastustamaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ja esittänyt maille erilaisia vaatimuksia terrorismin torjunnan varjolla. Valtiojohdosta ja Natosta on kuitenkin viestitty uskoa siihen, että asiat saadaan neuvoteltua.

Charly Salonius Pasternak huomauttaa tviittinsä kommenttiketjussa, että maiden hakemukset olivat erillisiä.

– Se ei heikentäisi Ruotsin turvallisuutta yhtään jos Suomi ottaisi askeleen ilman Ruotsia, mutta voi heikentää Suomen ja koko lähialueen turvallisuutta, jos Suomi ei niin tekisi, hän arvioi.

Esimerkiksi puolustusasiantuntija, maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Stefan Forss on taas eri linjoilla Salonius-Pasternakin kanssa. Hän ei usko Suomen menevän Natoon yksin ellei Ruotsi ensin peruisi hakemustaan.

– On ymmärrettävä että asia ei ole vain Suomesta kiinni. Kaikki keskeiset päättävät tahot niputtavat Suomea ja Ruotsia yhteen, eivät keskustele meistä erillisinä. Yhdysvallat, Nato, Turkki. Suomen sooloilu ei ole näiden agendalla, hän kommentoi.

