Euroopan johtajilta poikkeuksellinen lausunto Grönlannista

Grönlannin ja Tanskan asioista päättäminen kuuluu grönlantilaisille ja tanskalaisille, linjaavat eurooppalaiset valtionpäämiehet tuoreessa yhteisjulistuksessaan.

Julistuksen ovat allekirjoittaneet Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Puolan pääministeri Donald Tusk, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez, Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Johtajat painottavat julistuksessa, että Arktisen alueen turvallisuus on sekä Euroopalle keskeinen prioriteetti että kansainvälisen ja transatlanttisen turvallisuuden kannalta elintärkeää.

– Nato on tehnyt selväksi, että Arktinen alue on prioriteetti, ja että Euroopan liittolaiset ovat ryhdistäytymässä. Me ja monet muut liittolaiset olemme lisänneet läsnäoloamme, toimiamme ja investointejamme pitääksemme Arkisen alueen turvassa ja torjuaksemme vastustajiamme, julistuksessa linjataan.

– Tanskan kuningaskunta, mukaan lukien Grönlanti, on osa Natoa.

Johtajien mukaan Arktisen alueen turvallisuus onkin saavutettava yhteistoimin, yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden Nato-liittolaisten kanssa, toteuttaen YK:n peruskirjaan sisältyviä periaatteita.

– Mukaan lukien suvereniteettia, alueellista ja koskemattomuuta ja rajojen loukkaamattomuutta. Nämä ovat universaaleja periaatteita, ja emme lakkaa puolustamasta niitä, lausunnossa korostetaan.

Julistuksessa painotetaan Yhdysvaltojen olevan oleellinen kumppa tässä tehtävässä – onhan maa Naton jäsen, jonka lisäksi mailla on kahdenvälinen liittolaissopimus vuodelta 1951.

– Grönlanti kuuluu sen kansalle. Tanskaa ja Grönlantia koskevista asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle ja Grönlannille, lausunto päättyy.

Yhdysvallat on viime päivinä aiheuttanut huolta Grönlantia koskevilla lausunnoillaan. Maan presidentti Donald Trump on toistuvasti ilmaissut halunsa liittää Tanskalle kuuluva alue Yhdysvaltoihin.

Maanantaina Yhdysvaltain presidentin neuvonantaja Stephen Miller vihjasi, että Tanskalla ei ole oikeutta Grönlantiin, eikä alueen haltuunottamiseksi tarvitsisi käyttää sotilasvoimaa, koska Grönlannin väkiluku on niin pieni.

– Mikä oikeus Tanskalla on hallita Grönlantia? Mikä on heidän aluevaatimuksensa perusta? Mikä on perusta sille, että Grönlanti on Tanskan siirtomaa.

Grönlannissa on ollut tanskalaista ja muuta skandinaavista asutusta on ollut 1000-luvulta lähtien. Alue sai itsehallinnon vuonna 1979, jota on myöhemmin myös laajennettu.

Maaliskuussa pidetyissä parlamenttivaaleissa nykytilaa ja pitkällä aikavälillä itsenäistymistä kannattavat puolueet saivat selvän enemmistön Grönlannin alueparlamenttiin. Tiiviimpiä suhteita Yhdysvaltoihin kannattanut Qulleq-puolue taas sai yhden prosentin kannatuksen ja jäi ilman paikkoja.