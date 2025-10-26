Asiantuntija muistuttaa: Talvirenkaat tulee vaihtaa alle heti kelin vaatiessa

Talvirenkaat on syytä vaihtaa alle heti olosuhteiden niin vaatiessa, neuvoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen Forecan sääpediassa.

– Nastarenkaiden käyttöaikaa on haluttu rajoittaa, ja se on rajoitettu talvirengaspakkoon marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Se, mikä usein unohdetaan, on, että nastarenkaita saa toki käyttää muulloinkin, jos sää- tai keliolosuhteet sitä edellyttävät, Vesalainen neuvoo.

18. lokakuuta Lahdessa ja Tampereella koettiin poikkeuksellinen kolarisuma, kun liukkaat olosuhteet yllättivät autoilijat. Moni oli kesärenkailla liikenteessä. Kolaroineita ajoneuvoja oli yli 60.

Vesalaisen mukaan tapausta koskeneiden uutisten kommenttikentissä toistui näkemys siitä, että poliisi voisi sakottaa autoilijoita, jotka ajavat nastarenkailla lokakuun puolella.

– Laissa on kuitenkin mainittu, että niitä saa käyttää aikaisemminkin, jos sää- tai keliolosuhteet edellyttävät, hän muistuttaa.

Myös vakuutusyhtiö saattaa asiantuntijan mukaan alentaa korvausta, jos renkaat eivät ole keliin sopivat.

Talvirenkaat tulee Vesalaisen mukaan vaihtaa alle mieluummin aikaisin kuin myöhään.

– Talvirenkaat kannattaa vaihtaa säätiedostusten ja omien auton käyttötarpeiden perusteella, eikä kalenterin mukaan. Vuodet eivät ole veljeksiä. Monena vuotena talvirenkaita edellyttävät talviset kelit ovat tulleet Etelä-Suomeenkin jo lokakuun aikana.

Viimeistään yöpakkaset ja liukkaan ajokelin varoitukset ovat vahva merkki siitä, että on renkaiden vaihdon aika. Vesalainen muistuttaa, että olosuhteet ovat eri osissa maata erilaiset. Esimerkiksi Lapissa talvirenkaille voi syysloman aikana olla tarve, vaikka etelässä pärjäisi vielä kesärenkailla.

Ensilumen tultua rengasliikkeissä voi olla paljon asiakkaita.

– Törmätään siihen, että kaikki muutkin haluavat vaihtaa talvirenkaat alle samana päivänä. Rengasliikkeet ovat ruuhkaisia ja voi joutua odottamaan useamman päivän renkaanvaihtoaikaa. Ennakoiva autoilija ajelee jo tyytyväisesti talvirenkailla, kun muut vielä jonottelevat.

Jokaisen kuljettajan on tärkeää tietää alla olevien renkaiden kunto.

– Ensimmäinen huomioitava asia on urasyvyys. Nythän laki vaatii, että talvirenkaan urasyvyyden pitää olla vähintään kolme millimetriä, mutta käytännössä yleinen turvasuositus on vähintään viisi millimetriä, Vesalainen muistuttaa.

Jos kulutuspintaa on liian vähän, autoilijalla on suurempi riski joutua esimerkiksi vesi- tai sohjoliirtoon.

Myös renkaiden ikä on tärkeä asia. Yli kymmenen vuotta vanhoilla tai yli kuusi ajokautta käytetyillä renkailla ei Vesalaisen mukaan tulisi ajaa.

Kulutuspinnan ja renkaan iän lisäksi myös nastojen tilanne kannattaa tarkistaa, mikäli kyseessä ovat nastarenkaat.

– On olennaista tarkistaa, että nastat ovat kaikki tallella ja ne ovat tiukasti kiinni renkaissa, etteivät ne ole löystyneet tai heilu.