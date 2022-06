Asiantuntija MTV:llä asuntovelallisille: Vyötä joudutaan kiristämään

Asuntolainojen korkojen arvioidaan nousevan 2-3 prosenttiin, joka tuntuu asuntovelallisen kukkarossa.

S-pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo MTV Uutisille, että velallisen tilannetta voi helpottaa korkosuoja tai kiinteä korko.

– Eli jos korkotaso nousee nyt pariin–kolmeen prosenttiin niin, sen ei pitäisi johtaa (asuntovelallista) pulaan – mikäli talous on suunniteltu järkevästi jo alun perin. Selvää on se, että korkoihin tulee menemään enemmän rahaa ja se on pois muusta kulutuksesta, Suominen sanoo MTV:lle.

Asiantuntija myös toteaa, että inflaatio ei suoranaisesti syö asuntolainaa.

– Se toimisi silloin, jos asuntojen arvo nousisi samaa vauhtia kuin inflaatio. Vaikea tosin nähdä, että asuntojen arvot nousisivat seitsemää prosenttia vuodessa. Korkojen vaikutus asuntomarkkinoille on tällä hetkellä suurempi kuin inflaation eli ilmaisia lounaita ei ole luvassa, hän sanoo.

Tilanne on Suomisen mukaan nyt se, että hinnat ja korot nousevat, mutta palkat ja etuudet eivät samassa suhteessa. Isku asuntovelallisille on hänen mukaansa ikävä.

– Valitettavasti se tarkoittaa sitä, että talouskasvu kärsii. Hinnat nousevat enemmän kuin mitä palkat nousevat. Pikkasen joudutaan kiristämään vyötä tässä välissä.