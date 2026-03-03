Asiantuntija listaa: Iskuista Iraniin voi seurata paljon hyvää

Amerikkalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain ja Israelin iskuilla Iraniin voi olla paljon positiivisia seurauksia. Toimittaja-kirjailija ja tunnettu ulkopolitiikan kommentaattori Fareed Zakaria esittää professori Scott Gallowayn Prof G Conversations -ohjelman haastattelussa arvioita, jotka poikkeavat monista julkisuudessa olleista näkemyksistä.

Operaatiossa ei Zakarian mukaan ole kyse vain ydinohjelmasta vaan kaoosta ja länsivastaisuutta Lähi-idässä ruokkineen alueellisen suurvallan heikentämisestä, joka voi vakauttaa koko alueen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Zakarian mukaan iskuilla voidaan riistää Iranilta laivasto ja ballistiset ohjuskyvyt sekä tuhota maan sotateollisuus.

– Tätä tilaisuutta voidaan hyödyntää myös siihen, että heille aiheutetaan niin paljon vahinkoa taloudellisesti, etteivät he voi enää rahoittaa Hizbollahia tai taistelijoita Irakissa – ainakaan merkittävissä määrin. Käytännössä kyse on [hallinnon] selkärangan katkaisemisesta ja toiveesta, että se romahtaa, Fareed Zakaria summaa.

Viimeistä asiantuntija ei kuitenkaan pidä todennäköisenä.

– Tässä ei ole kyse yhdestä diktaattorista, ei Saddam Husseinista tai edes [Vladimir] Putinista. Tämä on erittäin monimutkainen institutionalisoitunut hallinto, joka koostuu papiston koneistosta ja sotilaallisesta koneistosta sekä niiden välisestä yhteispelistä, hieman kuin kommunistinen puolue ja asevoimat Neuvostoliitosta ja tavallaan myös nyky-Kiinassa.

Fareed Zakaria allekirjoittaa myös useiden muiden asiantuntijoiden näkemyksen siitä, että Iranin hallintoa on vaikea saada kaatumaan pommituksella.

Iranilta suuri virhearvio

Mediassa on korostettu Iranin vastaiskujen uhkaa ja vaikutuksia sekä niiden seurauksia koko Lähi-idän vakaudelle. Zakaria maalaa tilanteesta erilaisen kuvan. Pitkässä juoksussa vakaus voi parantua.

Hänen mukaansa Iranin vastahyökkäykset ovat lähinnä lyhytaikainen riski. Hän luonnehtii Iranin ohjusiskuja eri Persianlahden valtioihin lähinnä ”neulanpistoiksi”. Osumia saaneet öljylaitokset voidaan Zakarian mukaan korjata ja Iranin asevarastot ehtyvät. Yhdysvallat ja Israel tuhoavat jatkuvasti Iranin ohjuskykyjä ennen kuin aseita edes päästään käyttämään. Ilmapuolustukset ovat myös kestäneet suorastaan yllättävän hyvin.

Fareed Zakaria lataa, että Iranin vastaiskut ovat olleet maan hallinnon suurin virhearvio. Asiantuntija huomauttaa Persianlahden valtioiden siirtyneen Iraniin kohdistuvien iskujen taakse.

– Miettikääpä tätä. Persianlahden arabit ovat nyt tukemassa amerikkalais-israelilaista operaatiota Irania vastaan, hän sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Zakaria arvioi Iranin kykyjen riittävän lähinnä samanlaisen alueellisen epävakauden luomiseen Persianlahdella kuin mitä Jemenin Huthien hyökkäykset ovat aiheuttaneet Punaisellamerellä.

– Kaiken kaikkiaan on kuitenkin muistettava, että Iran on erittäin, erittäin heikko. Sillä ei ole paljoa kortteja kädessään.

Fareed Zakarian mukaan Iranin hallinnon logiikka on perustunut siihen, millaisia vaikutuksia esimerkiksi Saudi-Arabian öljylaitosten ja Qatarin kaasulaitosten tuhoamisella sekä Hormuzinsalmen kaupan pysäyttämisellä olisi.

– Ongelma on, että heillä ei ole tulivoimaa tämän saavuttamiseksi. Se mitä he lopulta päätyvät tekemään on pieniä pistoja, joilla on hyvin vähän sotilaallista merkitystä.

Kaiken tämän poliittinen seuraus on Zakarian mukaan se, että neutraalin linjan konfliktiin aiemmin ottaneet Persianlahden maat ovat siirtyneet tukemaan amerikkalaisia ja israelilaisia.

Zakaria luonnehtii Iranin olleen pitkään epävakauden tuottaja Lähi-idässä. Maan tapaan toimia liittyy hänen mukaansa myös poikkeuksellinen ”marttyyrikultti”.

– Kukaan muu Lähi-idässä ei enää toimi näin. Ja tässä on kyse suuresta muutoksesta. Saudi-Arabiassa järjestettiin vielä parikymmentä vuotta sitten televisioituja puhelintapahtumia palestiinalaisille terroristeille – joita he kutsuivat palestiinalaisiksi marttyyreiksi. Persianlahden arabimaat ovat muuttuneet täysin, Egypti on muuttunut täysin, Zakaria listaa.

Asiantuntija sanoo, että koko Lähi-itä on paljon nykyistä vakaampi ja ennustettavampi, jos Iranissa ei ole vallassa nykyisenkaltaista hallintoa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vaikka Fareed Zakaria näkeekin operaation riskit ja hyödyt positiivisemmin kuin monissa julkisuudessa esitetyissä arvioissa, arvostelee hän kuitenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa siitä, että Irania vastaan on isketty mitä ilmeisimmin ilman selkeää suunnitelmaa ja selkeästi saavutettavia julkilausuttuja tavoitteita. Zakaria kiinnittää huomiota myös siihen, ettei Trump edes yrittänyt hakea iskuille YK:n, Yhdysvaltain lähimpien liittolaisten tai edes kongressin tukea.