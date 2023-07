Asiantuntija: Lännen ei pidä laskea Vladimir Putinin kaatumisen varaan

Lännen ei pidä laskea Vladimir Putinin hallinnon kaatumiseen varaan, toteaa arvostettu Venäjä-tutkija, professori Mark Galeotti. Aiheesta sunnuntaina Twitterissä kirjoittanut Galeotti kommentoi brittilehti The Daily Telegraphissa julkaistua kolumnia, jossa ex-poliitikko Daniel Hannan spekuloi Putinin hallinnon pysyvän pystyssä enää korkeintaan kuukausien ajan.

Hannan toimi vuosina 1999-2020 konservatiivien EU-parlamentaarikkona, ja istuu nykyään ylähuoneen jäsenenä. Kolumnissaan, jonka Venäjä-analyysiä Galeotti luonnehtii ”erityisen huonoksi”, Hannan muun muassa kehottaa länttä ryhtymään toimiin ydinaseiden riistämiseksi Putinin seuraajalta.

Ainoa kysymys on nyt se, vaihtuuko valta ensin Moskovassa, tai romahtaako Venäjä rintamalla samalla tavalla kuin vuonna 1917, Hannan kirjoittaa.

Professori Galeotti suhtautuu Hannanin varmaan ennustukseen viileästi.

– Ei muita vaihtoehtoja, pattitilanteen jatkuminen tai Venäjän hidas vetäytyminen eivät ole mahdollisia. Ne eivät ole tarpeeksi jännittäviä, hän kommentoi sarkastisesti.

Vaikka lännen on syytä ryhtyä pohtimaan skenaarioita sotaa seuraavalle ajalle, Galeotti kirjoittaa, on tulevaisuutta arvioitava realistisesti. Liika voitonriemu voi jopa haitata Ukrainan puolustustaistelua, hän arvioi.

– Jos lähdemme siitä, että sota on verrattain pian ohi, päätöksemme mukautuvat tähän olettamukseen. Ei ole tarvetta ammusvarastojen kokoamiselle tai muulle, sillä venäläiset on pian lyöty, hurraa!

– Vaarallista lyhytnäköisyyttä, Galeotti varoittaa.

Jos sota vastoin Hannanin ja kumppaneiden odotuksia pitkittyy, saattaa se Galeottin mukaan johtaa kasvavaan sotaväsymykseen lännessä. Odotusten pitäminen kohtuullisina on tästäkin syystä päättäjille tärkeää, hän neuvoo.

Galeotti ei myöskään ymmärrä, miten Venäjä saataisiin luopumaan ydinaseistaan. Jos tähän on tarkoitus pyrkiä tukemalla Venäjää avokätisesti taloudellisesti, niin kuin esimerkiksi Länsi-Saksan kohdalla meneteltiin toisen maailmansodan jälkeen, onko länsi tosiaankin valmis rahoittamaan sekä Ukrainan jälleenrakentamisen että tukemaan Venäjää, Galeotti pohtii.

– Enpä usko.

Lännen ei pidä yliarvioida mahdollisuuksiaan vaikuttaa Venäjään , Galeotti kirjoittaa.

– Lopuksi, vaikka olenkin samaa mieltä siitä, että meidän on mietittävä sodan (ja Putinin) jälkeistä Venäjä-suhdetta, nojaa ajattelu nyt lähes kolonialistiseen käsitykseen lännen vallasta. Tämä vain ruokkii Putinin propagandaa ja asettaa meidät hankalaan asemaan yliarvioimalla oman valta-asemamme ja aliarvioimalla Venäjän.

Jos Putinin oletetaan romahtavan ja lännen olevan asemassa määritellä Venäjän tulevaisuus, länsi kylvää itse epäonnistumisensa siemenen, Galeotti varoittaa.

This is a particularly bad take, epitomising a dangerous kind of triumphalism that also does Ukraine no favours. A short thread 1/

Take away Russia’s nuclear weapons – for Putin is finished and his country may soon collapse https://t.co/u5oFFcqG8i

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) July 16, 2023