Asiantuntija kohutuista rypälepommeista: Eivät mitenkään erityisiä

– Tässä tapauksessa, rehellisesti sanottuna, koko keskustelu on yliampuvaa, se saa meidät puhumaan siitä, aiheuttaako Ukrainan toiminta vaaraa sillä, että enemmän venäläisiä kuolee. En tiedä, mitä vaarallista siinä on.

Asiantuntija kertoo rypälepommeista olevan varsin merkittävää hyötyä taistelukentillä. Niillä on mahdollista tuhota suurempi määrä vihollissotilaita pienemmällä määrällä ammuksia. Jokainen ammus sisältää useita pienempiä ammuksia, jotka leviävät laajemmalle alueelle ja niillä on paljon suurempi tuhoava ja tappava voima.

– Venäjä on rakentanut puolustusasemia ojilla ja erilaisilla puolustusrakenteilla. On äärimmäisen tärkeää aiheuttaa maksimaalista vahinkoa ja tuhoa viholliselle tykistön avulla, jotta kun joukkomme aloittavat suoran hyökkäyksen alueella, nämä asemat ovat siivottu vihollisista, Samus kertoo.

Putin: “Russia has not yet needed to use cluster munitions, but if they are used against the country, it has the right to mirror action”.

Kharkiv on February 28: one of the many cases of Russian use of Smerch cluster munitions in densely populated residential areas. pic.twitter.com/WUk5Oy4aS3

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 16, 2023