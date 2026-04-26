Asiantuntija kiinnittää huomiota Donald Trumpin Iran-ilmoitukseen – sävyssä selkeä muutos

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina peruvansa Yhdysvaltojen valtuuskunnan matkan Pakistanin mahdollisiin Iran-neuvotteluihin. Presidentin mukaan Yhdysvalloilla on neuvotteluissa ”kaikki kortit käsissään”, mutta Iranin johdon erimielisyydet olisivat tehneet matkasta turhan. Rauhanprosessin etenemisestä ei toistaiseksi ole tietoa.

Yhdysvallat ja Iran sopivat tulitauosta 8. huhtikuuta, mutta tilanne Hormuzinsalmella on tästä huolimatta jatkunut kireänä. Maiden väliset ensimmäiset rauhanneuvottelut Pakistanissa päättyivät tuloksettomina aikaisemmin huhtikuussa.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Ian Bremmer kiinnittää kuitenkin Trumpin lauantaisessa ilmoituksessa huomiota presidentin viestinnässä tapahtuneeseen selkeään muutokseen.

– Trump peruu (Jared) Kushnerin ja (Steve) Witkoffin matkan Islamabadiin, mutta ensimmäistä kertaa hän ei esitä Iranille uhkavaatimuksia, viestistä puuttuu ”tai muuten…”, Bremmer kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Sodan uudelleen aloittaminen on hänelle pelkästään huono vaihtoehto. Iranilaiset vaikuttavat ymmärtäneen tämän, Bremer kirjoittaa.

Trumpin vävy Jared Kushner ja erityislähettiläs Steve Witkoff ovat keskeisiä Yhdysvaltojen neuvottelijoita.

The Wall Street Journal arvioi Bremmerin tavoin sotatoimien jatkamisen olevan Trumpille epämieluisin vaihtoehto, mutta pattitilanteeseen ajautunut rauhanprosessi ei lehden mukaan jätä presidentille helppoja ratkaisuja. Trump voi joko tulla neuvotteluissa Iranin vaatimuksia vastaan, tai jatkaa maan painostamista merisaarrolla. Iran on vaatinut saarron lopettamista ennen neuvottelujen jatkamista.

– Molemmat osapuolet uskovat olevansa niskan päällä. Heidän pitäisi avata meriliikenne samanaikaisesti, International Criris Groupin Iran-asiantuntija Ali Vaez sanoo.

Jo aikaisemmin Iranin johdossa uutisoitiin esiintyvän erimielisyyksiä koskien maan neuvottelutaktiikkaa. Hallinnon haukat eivät esimerkiksi halua Iranin ydinohjelmaa ollenkaan neuvottelujen agendalle.