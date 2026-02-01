Asiantuntija IL:lle: Kaikki tekijät nostavat sähkön hintaa

Huomisen ennätyskorkea sähkön pörssihinta johtuu kaikkien hinnan osatekijöiden samanaikaisesta vaikutuksesta. Näin arvioi Fingridin vanhempi asiantuntija Jani Pelvo Iltalehdelle.

Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta nousee maanantaiaamuna hurjaan 61,20 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmat lukemat osuvat ennen kello kahdeksaa sijoittuvalle vartille.

Tammikuun sähkön keskihinta oli jo itsessään verraten korkea 14,72 senttiä kilowattitunnilta. Yli 61 sentin hinta on varttimittauksen ajanjakson kaikkien aikojen korkein summa. Varttihinnoitteluun siirryttiin viime lokakuussa.

Fingridin Pelvon mukaan korkea hinta johtuu kaikkien osatekijöiden samanaikaisesta kasaantumisesta. Näitä ovat esimerkiksi tyyni sää, kylmä yö ja maanantaipäivä. Kantaverkon kapasiteetin kerrotaan kuitenkin olevan täydessä käytössä.

– Kaikki vaikuttavat tekijät saavat hinnan nousemaan, Pelvo avaa IL:lle.

Heikosta tuulesta johtuen tuulivoiman vaje joudutaan korvaamaan muilla kalliimmilla energiamuodoilla. Kylmä yö ja aamu taas lisäävät lämmitykseen käytettävän sähkön kysyntää. Lisäksi maanantaisin viikonloppuina viileämpinä pidettyjen toimisto- ja tehdasrakennusten lämmitykseen kuluu enemmän sähköä.