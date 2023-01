Eurooppaa kehotetaan varautumaan satoihintuhansiin pakolaisiin Ukrainasta

Euroopan tulee varautua jopa satojentuhansien ukrainalaispakolaisten saapumiseen, varoittaa Norjan pakolaisneuvoston johtaja Jan Egeland Euronewsin haastattelussa.

Ukrainasta on paennut sodan alkamisen jälkeen lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä, jonka lisäksi maassa on 6,5 miljoonaa maansisäistä pakolaista. Lisää on kuitenkin odotettavissa. Egelandin mukaan Venäjän vedenjakeluun ja sähköverkkoon kohdistuvat iskut pahentavat siviilien tilannetta entisestään.

– Monien on tehtävä valinta jäätymisen ja pakenemisen välillä, Egeland valittelee.

Monet etulinjassa olevat asutuskeskukset ovat jääneet viime kuukausina ilman humanitääristä apua, YK:n pakolaisjärjestön ja Punaisen ristin pyrkimyksistä huolimatta. Vaikka kansainväliset lahjoittajat ovat kuitenkin olleet avokätisiä ja avustusjärjestöt pyrkivätkin lisäämään avun määrää, ei avustusjärjestöjä ei päästetä etulinjan läpi Venäjän miehittämille alueille.

– Olen matkustanut läpi Etelä- ja Itä-Ukrainan, ja joka ikisessä kaupungissa on pimeää ja ihmiset palelevat, Egeland kertoo.

Egeland kertoo tavanneensa jopa 91-vuotiaita ihmisiä, jotka ovat yrittäneet jäädä asumaan osittain tuhoutuneisiin koteihinsa. Lopulta heidänkin on täytynyt paeta kodeistaan kylmyyden takia.

Ukrainan sodan erityispiirre onkin, että merkittävä osa sota-alueille jääneistä on joko ikääntyneitä tai liikuntarajoitteisia.

Monet vanhukset eivät Egelandin mukaan halua lähteä kodeistaan tai jättää vanhempiensa hautoja vartioimatta, vaikka he ovat itsekin väsyneitä ja kylmissään. He toivovat, että sähkö- ja kaasuverkko korjattaisiin, jotta he voisivat lämmitellä. Tätä Egeland pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.

Kuluvan viikonlopun aikana Ukrainan energiayhtiö Ukrenerho tiedotti, että se pystyi täyttämään vain 75-80 prosenttia maan sähköntarpeesta.

– Jos venäläiset jatkavat kaiken siviili-infrastruktuurin pommittamista, eivät he tule saamaan lämmitystä koko talven aikana, Egeland varoittaa.

Egelandin mukaan monet vanhukset ovat vuoteenomia, eivätkä pysty lähtemään. Monet voivat jäätyä kuoliaiksi kodeissaan.

– Ellei Venäjä lopeta siviilikohteiden pommituksia, tilanne tulee vain pahenemaan ennen kuin se paranee, Egeland toteaa.