Asiantuntija: Alaskan valinta on näpäytys Euroopalle

Alaska on yllättävä ja kiinnostava valinta Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamispaikaksi, toteaa Venäjän turvallisuuspolitiikkaan ja kylmän sodan historiaan erikoistunut Johns Hopkins-yliopiston professori Sergei Ratshenko. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaiyönä tapaavansa Venäjän presidentin ensi perjantaina Yhdysvaltojen pohjoisimmassa osavaltiossa Alaskassa. Tapaamisen aiheena on Ukrainan sodan lopettaminen.

Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajat ovat aikaisemminkin tavanneet Yhdysvaltojen maaperällä, professori muistuttaa, ja myös Alaskassa on pidetty korkean tason diplomaattisia tapaamisia. Yhdysvaltojen ja Kiinan edustajien keskustelut Alaskan Anchoragessa maaliskuussa 2021 eivät kuitenkaan onnistuneet järin hyvin, historioitsija kirjoittaa.

Alaska voi tapaamispaikkana miellyttää Trumpia puhtaan sisäpoliittisista syistä, Ratshenko pohtii. Kyse on republikaanisesta ja Trumpia tukevasta osavaltiosta, jonka syrjäinen sijainti ja vähäinen asukasmäärä pitänee mielenosoittajat loitolla.

– Kyse on myös näpäytyksestä Euroopalle, ja jopa Kiinalle, sekä muistutus siitä, että Venäjä ja Yhdysvallat ovat naapureita ja suurvaltoja, joilla siten on ”oma agendansa”, Ratshenko arvioi.

Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenkeskisen agendan keskeisiä kysymyksiä ovat arktinen alue ja energia, joten rikkaista öljy- ja kaasuvaroistaan tunnettu pohjoinen Alaska sopii asiantuntijan mukaan myös symbolisesti tapaamispaikaksi.

Alaskalla on lisäksi oma symbolinen merkityksensä Venäjälle, historioitsija muistuttaa. Yhdysvallat osti alueen Venäjän keisarikunnalta 1867.

– Paikka on hyödyllinen Putinille siinä mielessä, että hän pystyy luennoimaan Trumpille siitä miten Venäjää on historiallisesti kaltoinkohdeltu ja se on menettänyt alueita (jopa Alaskan), jotka tietenkin olivat ”venäläisiä aina vuoteen …”