Asiakirjat paljastavat Venäjän sotilaiden ahdingon: Varusmiehiä hakataan ja pakotetaan rintamalle

Venäläinen uutissivusto The Insider on saanut käsiinsä Venäjän sotilassyyttäjälle lähetyistä valituksista koostuvan arkiston, joka valottaa venäläisten sotilaiden kokemuksista Ukrainan sotatoimialueella.

Verkkouutiset keräsi alle poimintoja materiaalista.

Venäläisen laskuvarjojääkäri Anatoli Taimanovin tyttöystävän mukaan Anatolin kerrottiin kuolleen Hostomelissa lähellä Kiovaa 9. maaliskuuta. Hänen oletetaan palaneen kuoliaaksi. Anatolin tyttöystävä ja vanhemmat saivat ruumiin haudattavaksi 15. huhtikuuta. Tyttöystävä ei kuitenkaan uskonut, että kyseessä oli Anatolin ruumis.

Hän näki poikaystävänsä nimen vankiluettelossa ukrainalaisella verkkosivulla ja halusi vahvistaa asian.

– Anatolin vanhemmat eivät kuitenkaan halunneet auttaa, koska he eivät halua löytää poikaansa vankien tai haavoittuneiden joukosta. He ovat tyytyväisiä saamaansa rahalliseen korvaukseen, tyttöystävä kirjoittaa.

Monissa valituksissa on kyse varusmiesten laittomasta lähettämisestä taisteluihin Ukrainassa. Venäjän lain mukaan varusmiehiä ei tule lähettää konfliktialueille. Varusmiesten kerrotaan usein elävän ja taistelevan kauhistuttavissa olosuhteissa ruoan ja varusteiden puutteen vuoksi.

Valitusten mukaan varusmiehiä huijataan allekirjoittamaan sopimuksia, jotta Venäjän asevoimat saisivat riveihinsä uusia sopimussotilaita.

– Auttakaa meitä palauttamaan lapsemme elävinä koteihinsa, koska he eivät vapaaehtoisesti suostuneet palvelemaan sopimuksen alaisina ja joutuivat sinne petoksen kautta, toteaa eräs vanhempi.

– Komentajat keräsivät yksikön sotilaiden sotilaspassit ja kirjoittivat niihin, että he ovat solmineet sopimuksen.

Hänen poikansa mukaan yksikön sotilaat pakotettiin allekirjoittamaan sopimukset. Selityksen mukaan tämä oli tarpeellista kenttäkoulutusta varten.

Kanteluiden mukaan joillekin varusmiehille yksinkertaisesti ilmoitetaan, että he ovat sopimussotilaita. Eräs sotilas vietiin Venäjän Valuikiin päivää ennen laajamittaista hyökkäystä. Hänelle ja muille varusmiehille kerrottiin, että he ovat nyt sopimussotilaita ja heidät lähetettiin Ukrainaan, vaikka kukaan ei ollut allekirjoittanut sopimuksia.

Toinen kantelija kertoo sotilassyyttäjälle, että ”ystäväni lapsenlapsi palasi takaisin haavoittuneena ja kertoi, kuinka komentajat hakkasivat [varusmiehiä] ja pakottivat heidät allekirjoittamaan sopimukset”.

Venäjän sotilassyyttäjät ilmoittivat kesäkuussa, että he ovat rankaisseet noin kymmentä upseeria sen jälkeen, kun varusmiehiä lähetettiin laittomasti Ukrainaan. Tämän perusteella kanteluilla on saattanut olla vaikutusta.

Myös sopimussotilaat ovat huomanneet, että asevoimat ei huomioi heidän pyyntöjään erota.

– 15. tammikuuta 2022 minut lähetettiin laivalla Syyriassa järjestettävään harjoitukseen. Sen sijaan meitä huijattiin ja meidät lähetettiin Ukrainaan kysymättä toiveitani. Prikaatini oli ensimmäisistä päivistä lähtien etulinjassa. Menetin kaikki läheiset toverini taisteluissa, eräs sopimussotilas kirjoittaa.

– Olen masentunut 21-vuotias ja haluan todella ELÄÄ. Komentajani kieltäytyy hyväksymästä eroani. Olen lähettänyt valitukseni Itämeren laivaston esikuntaan. Mitä minun pitäisi tehdä tässä tilanteessa?

Joidenkin kertomusten mukaan sopimussotilaita ei ole päästetty lähtemään, vaikka heidän sopimuksenansa ovat olleet päättymässä.

Kantelijat kertovat myös, kuinka sopimussotilaat joutuvat taistelemaan erittäin pikiä aikoja ilman rotaatiota ja lepotaukoja.

– Kun he ovat suorittaneet alkuperäisen tehtävänsä, he saavat käskyn edetä uudestaan – muuten heitä vastaan voidaan nostaa rikossyyte, eräs kantelija sanoo.

– Mutta he eivät voi edetä. He ovat menettäneet kalustoa ja sotilaita. Heitä on vain vähän jäljellä. He eivät pysty suorittamaan tehtäviä.

