Venäjän ilmavoimien Antonov-mallisten kuljetuskoneiden huoltaminen käy yhä hankalammaksi, vuodetut asiakirjat paljastavat. Asiasta uutisoivan Svenska Dagbladetin mukaan lähes puolet Venäjän sadoista Antonov-koneista ovat kiireelliseen korjauksen tarpeessa. Mikäli varaosia ei saada ajoissa, tulee koneiden korjaaminen venäläisarvion mukaan mahdottomaksi 18-24 kuukauden sisällä.

Venäjän ilmavoimien kriisi paljastuu yksityisen analyysiyhtiö Dallasin käsiinsä saamista asiakirjoista. Venäjällä on 368 ukrainalaisvalmisteista Antonov-konetta, joista suuri osa vuosikymmeniä vanhoja, ja näistä 143 kiireellisen korjauksen tarpeessa. Länsi on katkaissut ulkomaiset toimitusketjut , eikä keskeisten varaosien kotimaista tuotantoa ole. Venäjän ilmavoimien välit ukrainalaiseen Antonoviin ovat luonnollisesti poikki.

Venäjän sotilaskoneiden huollosta vastaava valtiollinen Aviaremont JSC on romahduksen partaalla, Svd kertoo. Joulukuussa sotilaskuljetuskone Antonov An-22 koko miehistö kuoli koneen syöksyttyä maahan koelennolla Ivanovon alueella, ja maaliskuun lopulla lähes 30 ihmistä kuoli Antonov An-26 -koneen pudottua Krimillä. Analyysyhtiö Dallasin mukaan lisää onnettomuuksia on odotettavissa, ja Antonovien huoltokriisi tulee todennäköisesti myös heijastumaan siviililiikenteeseen. An-26- ja An-24-koneita käytetään yhä Siperian ja Venäjän Kaukoidän pitkillä reiteillä.

Vaikka pakotteet eivät sotaa ratkaise, ovat Venäjän ilmavoimien haasteet Dallasin mukaan kuitenkin esimerkki niiden tehokkuudesta.

– Ilmailuala tarjoaa pakotekeskustelussa jotakin harvinaista: todennettavaa, konkreettista näyttöä siitä, että länsimaiden painostus toimii. Toisin kuin taloudelliset mittarit, joita Moskova voi manipuloida tai peitellä, lentokoneet joko lentävät tai eivät, yhtiö kirjoittaa.

