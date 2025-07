Asetuen osittainen katkeaminen yllätti kaikki osapuolet

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin päätös viivästyttää aseavun lähettämistä Ukrainalle tuli yllätyksenä kaikille osapuolille. Syyksi on perusteltu USA:n omien asevarastojen riittävyyttä. Kuitenkaan korkea-arvoisten sotilasviranomaisten arvio ei tätä päätöstä tue, sillä heidän mukaansa apupaketti ei vaarantaisi Yhdysvaltojen omia ammusvarastoja NBC News kertoo.

Aseavun osittainen keskeyttäminen kerrotaan tulleen yllätyksenä Yhdysvaltain ulkoministeriölle, kongressin jäsenille, Ukrainan viranomaisille ja eurooppalaisille liittolaisillekin. Päätöstä on kritisoitu niin republikaanien kuin demokraattienkin riveistä.

Edustajainhuoneen republikaanijäsen Brian Fitzpatrick pyysi kirjeessään presidentti Donald Trumpille hätäkatsausta Valkoisesta talosta ja puolustusministeriöstä päätöksestä “pidättää kiireellinen, henkiä pelastava sotilasapu Ukrainalle.”

Niin ikään edustajainhuoneen republikaani Michael McCaul sanoi olevan ratkaisevan tärkeää osoittaa Venäjälle, että Yhdysvallat seisoo Ukrainan rinnalla.

– Emme voi antaa Putinin voittaa nyt. Presidentti Trump tietää sen myös, ja siksi hän on puhunut rauhan puolesta, McCaul totesi.

– Nyt on aika näyttää Putinille, että me emme pelleile. Ja se alkaa siitä, että varmistamme Ukrainalle aseet, jotka kongressi on hyväksynyt — painostaakseen Putinin neuvottelupöytään.

Edustajainhuoneen johtaviin demokraatteihin kuuluva Adam Smith puolestaan totesti, että puolustusministeriön väite sotilaallisen valmiuden takaamisesta ei ollut aito perustelu. Smithin mukaan ei ole olemassa sellaista pulaa, joka oikeuttaisi avun keskeyttämisen Ukrainalle.

– Emme ole tällä hetkellä varastotasojen suhteen heikommassa asemassa kuin kertaakaan kolmen ja puolen vuoden Ukrainan sodan aikana, Smith, kertoi NBC Newsille.

Aseavun lähetyksen keskeyttäminen oli mitä ilmeisimmin puolustusministeri Hegsethin yksipuolinen päätös. Sekä republikaanit että demokraatit ilmaisivat turhautumisensa siitä, ettei heitä informoitu etukäteen.

Kun Yhdysvallat alkoi toimittaa suuria määriä aseita Kiovaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen helmikuussa 2022, yhdysvaltalaiset viranomaiset ja komentajat alkoivat huolestua maan omien ammusvarastojen tilanteesta.

Apuponnistelu on paljastanut, kuinka riittämätön puolustusteollinen kapasiteetti on varastojen täydentämiseen. Tämä on joissain tapauksissa johtanut useiden virkamiesten ja upseerien mukaan vaarallisen alhaisiin tasoihin joissain ammuksissa, kuten 155 millimetrin tykistöammuksissa.

Ukraina on esittänyt kiireellisiä vetoomuksia Yhdysvalloille saadakseen lisää ilmatorjuntajärjestelmiä Venäjän lisättyä pommituksiaan ukrainalaiskaupunkeihin. Viikonloppuna Venäjä käynnisti koko sodan suurimman ilmaiskun, laukaisten 60 ohjusta ja 477 droonia ympäri maata.

Viivästettyyn lähetykseen kuului kymmeniä Patriot-ohjuksia, joita Ukraina tarvitsee torjuakseen saapuvia ohjuksia, sekä 155 millimetrin tykistöammuksia, Hellfire-ohjuksia, tarkkuusohjattuja GMLRS-ohjusjärjestelmiä, kranaatinheittimiä, Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja AIM-ilmataisteluohjuksia Ukrainan F-16-hävittäjälaivueelle.