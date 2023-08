Asettaako Rkp oman presidenttiehdokkaan? Näin puoluehallituksesta kommentoidaan

Rkp:ssä kysymys oman presidenttiehdokkaan asettamisesta on aidosti auki. Verkkouutiset haastatteli puoluehallituksen jäseniä, joiden on tarkoitus linjata asiasta tällä viikolla. Puoluesihteeri Fredrik Guseff kommentoi Verkkouutisille jo toissa viikolla, ettei oman ehdokkaan asettaminen ole ”mitenkään varmaa”. Asiasta on tarkoitus keskustella ja linjata tämän viikon torstaina kokoontuvassa puoluehallituksessa.

On selvää, että presidenttiehdokas toisi puolueelle näkyvyyttä, mutta kampanja vaatii myös työtä. Olennainen kysymys on myös, minkälainen vaikutus oman ehdokkaan asettamisella olisi siihen, ketkä kaksi pääsevät lopulta vaalien toiselle kierrokselle. Porvaririntamalla samoista äänistä kamppailevat etenkin kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb sekä valitsijayhdistysten kautta pyrkivät Olli Rehn (kesk.) ja Mika Aaltola. Presidentiksi pyrkii myös perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho. Viikonloppuna varmistui, että kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah lähtee myös mukaan presidenttikisaan. Pienpuolueiden ehdokkaat saattavat liikahduttaa porvaripuolen asetelmaa ratkaisevastikin, jos kisasta tulee tiukka.

Valitsijayhdistyksen kautta presidentiksi pyrkivä Pekka Haavisto (vihr.) on etenkin vasemmistopuolueita ja vihreitä äänestävien selvä suosikki.

Puoluehallituksessa istuva Uudenmaan piiripuheenjohtaja Hanna Lönnfors sanoo, ettei hänellä ole vielä selkeää kantaa siihen, pitäisikö Rkp:n asettaa oma ehdokas. Hänestä kysymystä omasta presidenttiehdokkaasta on harkittava tarkkaan.

– Molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolensa. Oma presidenttiehdokas toisi mahdollisuuden olla mukana keskusteluissa ja paneeleissa. Toisaalta on harkittava, ovatko presidentinvaalit ne, joihin kannattaa tässä (kampanjatyössä) nyt panostaa, vai tähdätäänkö jo EU-vaaleihin 2024. Puolivillaisesti ei minusta kannata olla mukana. Nämä vaalit tulevat tosi lähekkäin ja täytyy punnita, mikä on se kokonaisuus, Lönnfors sanoo.

Rkp:lla on ollut oma presidenttiehdokas suoran kansanvaalin 1994 ajoista lähtien, joten ehdokkaan asettamatta jättäminen olisi poikkeuksellista. Näin kuitenkin saattaa käydä:

– On selvää, että ei ole itsestään selvää, että meillä olisi ehdokasta. Meidän kannattaa harkita vahvasti, mikä on paras ratkaisu, summaa Lönnfors.

Varsinais-Suomen piiripuheenjohtajalla Tomas Björkrothilla on olemassa mielipide, pitäisikö puolueen asettaa presidenttiehdokas, mutta hän ei halua kertoa sitä vielä julkisuuteen.

– Torstain kokouksen jälkeen voin avoimemmin kertoa asiasta.

Useita piirejä edustavan Yhteispiirin piiripuheenjohtaja Johan Bardy pohtii Rkp:n mahdollisuutta terävöittää omaa profiiliaan:

– Hyviä ehdokkaitahan on jo ehdolla musta puolueista ja ei-puolueidenkin asettamia, mutta varmaan voisi olla perusteltua asettaa omakin ehdokas. Toinen kierroshan sitten totuuden kertoo ja uskon kyllä, että sinne mennään.

Näetkö riskiä siinä, että porvaririntamalla on jo ennestään ”tunkua” ehdokkaista, mikä voi vaikuttaa toisen kierroksen asetelmaan?

– Siitä puoluesihteeri varmaan tulee meille kokouksessa kertomaan. Hän on laskenut tämän varmastikin tarkemmin, en ole itse sitä vielä laskeskellut. Mielipidemittauksethan ovat meneillään koko ajan ja antavat osviittaa, missä mennään.