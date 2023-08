Asettaako Rkp oman presidenttiehdokkaan? ”Ei vielä mitenkään varmaa”

Puolueiden askelmerkit tammikuun 2024 presidentinvaaleihin ovat hahmottumassa. Rkp:lla on ollut oma presidenttiehdokas suoran kansanvaalin 1994 ajoista lähtien, mutta nyt tilanne on auki.

Näin Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff kommentoi presidentinvaaliasetelmia Verkkouutisille.

Onko käytännössä varmaa, että Rkp tulee asettamaan oman presidenttiehdokkaan?

– Ei se ole vielä mitenkään varmaa. Meillä on kahden viikon kuluttua puoluehallituksen kokous, missä tulemme keskustelemaan asiasta. Johtuen hallitusneuvotteluista keväällä ja hallituksen tilanteesta tässä kesällä, tämä asia on jäänyt vähän odottamaan. Ja siksi tähän palataan vasta nyt.

– Tulemme käymään keskustelun, analysoimaan tilannetta ja miettimään, miten olisi järkevä tehdä tässä tilanteessa. Päätetään sitten, että mikäli olisi järkevä asettaa ehdokas, kutsumme ylimääräisen puoluekokouksen koolle. Mutta se riippuu siiitä, miten puoluehallitus näkee tilanteen.

Pyöriikö teillä nimiä, jotka olisivat tarvittaessa käytettävissä tai voisivat vakavasti harkita asiaa?

– En lähde tässä spekuloimaan. Tietysti meillä on hyviä nimiä, mikäli näemme, että haluamme asettaa ehdokkaan. Ensin pitää käydä keskustelu, analysoida tilannetta ja katsoa, miten on järkevintä edetä. Jos näemme, että olisi hyvä asettaa oma ehdokas, silloin tietysti nimet tulevat pöydälle sen yhteydessä.

Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tai ryhmäjohtaja Anders Adlercreuz eivät ole ainakaan suoraan kieltäytyneet?

– Näin on. Heidän kommenttinsa ovat olleet tämän suuntaisia.

Käytit monta kertaa sanaa ”järkevä”. Viittaatko näillä pohdinnoilla siihen, että porvaripuolella on jo ennestään tunkua ehdokasasettelussa?

– Tietysti tämäkin on yksi aspekti, että miten ehdokasasettelu vaikuttaa lopputulokseen.

Jos Rkp:ssä päädytte siihen, että ette aseta omaa presidenttiehdokasta, voisiko puolue ryhmittyä jonkun jo kisassa mukana olevan ehdokkaan taakse?

– Teoriassa se varmasti olisi mahdollisuus, mutta emme ole näin (aiemmin) tehneet. Meillä on ollut vuodesta 1994 omia ehdokkaita kaikissa vaaleissa, mutta vuoden 1988 vaaleissa meillä oli valitsijamiehiä sekä (Harri) Holkerin, (Paavo) Väyrysen että (Mauno) Koiviston takana. On mahdollista, että meillä olisi siinä tapauksessa ihmisiä, jotka tukisivat eri ehdokkaita. Varmasti on näin, että on jonkin verran erilaisia näkemyksiä, ketä haluaisi kannattaa siinä tapauksessa. Meillähän on ollut hyvää yhteistyötä useammankin puolueen kanssa tässä ennen.

Voisiko Rkp lähteä tukemaan kokoomuksen ehdokasta Alexander Stubbia?

– Varmasti meillä on ainakin paljon äänestäjäaktiiveja, jotka voisivat ajatella äänestävänsä Alexia, mutta miten tässä puolue asemoituu – siitä pitää käydä keskustelua.