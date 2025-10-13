Aseistettu ryhmä Viron rajalla – IS: Taustalla korkean tason vierailu?

Kaakkois-Virossa lähellä Venäjän rajaa havaittiin viikonloppuna kulkemassa aseistautuneita venäläismiehiä. Joukko pysyi Venäjän puolella rajaa.

Viron rajavartiostosta kerrotaan Ilta-Sanomille, ettei venäläisviranomainen ole vieläkään selventänyt, mitä tehtävää aseistautunut joukko oli suorittamassa.

– Venäjä ei ole kertonut meille, mikä yksikkö oli toiminnassa mukana tai mistä syystä he olivat siellä, Viron eteläisen alueen rajavartioston päällikkö Meelis Saarepuu sanoo IS:lle

Tapauksen jälkeen Viron poliisi- ja rajavartiolaitos (PPA) sulki Värskan ja Saatsen välisen Venäjän alueen läpi kulkevan tieosuuden, joka kulkee Venäjän puolella noin 800 metrin matkan.

Viron on sallittua käyttää alueen läpi kulkevaa tietä, kunhan ajoneuvot eivät pysähdy kauttakulun aikana.

IS haastatteli sunnuntaina Itä-Suomen yliopiston rajatutkimuksen professori Jussi P. Lainetta, joka oli vierailemassa Virossa tutkimustyötä varten ja kulkenut kyseistä tietä Venäjän rajalla vain hetki ennen tien sulkeutumista perjantai-iltana.

Laine kertoi kuulleensa Viron viranomaisilta, että lisääntynyt venäläistoiminta olisi liittynyt alueella tapahtuneeseen korkean profiilin vierailuun.

– He olivat ilmeisesti saaneet Venäjän kollegoiltaan tietoa, että korkean tason vierailijoita oli alueella vierailemassa, Laine sanoi IS:lle.

Viron rajavartiostosta ei vahvistettu tietoa IS:lle.