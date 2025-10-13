Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvituskuva. Poliisi vartioi Viron Narvan ja Venäjän Ivangorodin välisellä raja-asemalla Narva-joen rannalla Virossa joulukuussa 2024., LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Aseistettu ryhmä Viron rajalla – IS: Taustalla korkean tason vierailu?

  • Julkaistu 13.10.2025 | 18:50
  • Päivitetty 13.10.2025 | 18:50
  • Venäjä, Viro
Venäläisjoukko ei ylittänyt rajaa. Viron viranomaiset ovat sulkeneet tieosuuden.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kaakkois-Virossa lähellä Venäjän rajaa havaittiin viikonloppuna kulkemassa aseistautuneita venäläismiehiä. Joukko pysyi Venäjän puolella rajaa.

Viron rajavartiostosta kerrotaan Ilta-Sanomille, ettei venäläisviranomainen ole vieläkään selventänyt, mitä tehtävää aseistautunut joukko oli suorittamassa.

– Venäjä ei ole kertonut meille, mikä yksikkö oli toiminnassa mukana tai mistä syystä he olivat siellä, Viron eteläisen alueen rajavartioston päällikkö Meelis Saarepuu sanoo IS:lle

Tapauksen jälkeen Viron poliisi- ja rajavartiolaitos (PPA) sulki Värskan ja Saatsen välisen Venäjän alueen läpi kulkevan tieosuuden, joka kulkee Venäjän puolella noin 800 metrin matkan.

Viron on sallittua käyttää alueen läpi kulkevaa tietä, kunhan ajoneuvot eivät pysähdy kauttakulun aikana.

IS haastatteli sunnuntaina Itä-Suomen yliopiston rajatutkimuksen professori Jussi P. Lainetta, joka oli vierailemassa Virossa tutkimustyötä varten ja kulkenut kyseistä tietä Venäjän rajalla vain hetki ennen tien sulkeutumista perjantai-iltana.

Laine kertoi kuulleensa Viron viranomaisilta, että lisääntynyt venäläistoiminta olisi liittynyt alueella tapahtuneeseen korkean profiilin vierailuun.

– He olivat ilmeisesti saaneet Venäjän kollegoiltaan tietoa, että korkean tason vierailijoita oli alueella vierailemassa, Laine sanoi IS:lle.

Viron rajavartiostosta ei vahvistettu tietoa IS:lle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)