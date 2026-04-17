Asehälytys koulussa – poliisi otti epäillyn kiinni

Poliisi otti kiinni aseistautuneena liikkuneen henkilön Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa perjantaina. Lounais-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.
Poliisi sai aamupäivällä ilmoituksen maastopuvussa liikkuvasta, aseistetusta henkilöstä ammattikorkeakoulun kampuksella. Epäilty otettiin kiinni hieman kello 10 jälkeen, eikä poliisin tiedossa ole loukkaantuneita.
Poliisin mukaan kiinniotto tapahtui läheisessä kaupassa. Tilanteessa poliisi uhkasi henkilöä aseella, mutta kiinniotto sujui muilta osin rauhallisesti.
Poliisin mukaan epäilty on korkeakoulun opiskelija.
Henkilön hallussa ollut ampuma-asetta muistuttava esine osoittautui leikkiaseeksi. Poliisin mukaan mies ei vahingoittanut ketään. Esine on poliisin hallussa.
Poliisitehtävä jatkui vielä puolenpäivän aikaan kampusalueella tapahtumien selvittämiseksi ja tutkintatoimien tekemiseksi.
Tilanne alueella on poliisin mukaan rauhallinen, eikä sivullisille aiheudu vaaraa.
Poliisi tutkii asiaa toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Järjestyslain mukaan ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty.
Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa muun muassa selvittämällä epäillyn toimia oppilaitoksella.
Juttua päivitetty 17.4.2026 kello 12.56: Lisätty poliisin kertoma tieto, että epäilty on koulun opiskelija.