Arvostettu amerikkalaiskenraali: Tämä on Ukrainan sodan suurin eskalaatio

Länsi on suurimman uhan edessä sitten toisen maailmansodan, arvostettu amerikkalainen evp-kenraali Jack Keane sanoo brittilehti Timesille.

Keane on ollut pitkällä sotilasurallaan muun muassa Yhdysvaltain armeijan varaesikuntapäällikkönä. Hän jäi eläkkeelle asevoimista vuonna 2003 ja on sen jälkeen toiminut korkeissa ja usein epävirallisissa neuvonantajarooleissa Yhdysvaltain presidenttien hallinnoissa.

Tuleva presidentti Donald Trump tarjosi Keanelle puolustusministerin paikkaa ensimmäiseen hallintoonsa. Hän kuitenkin kieltäytyi tehtävästä, koska hänen vaimonsa oli juuri menehtynyt.

Timesin jutussa entistä neljän tähden kenraalia kuvataan mieheksi, jolta niin demokraatti- kuin republikaanipäättäjätkin yhä kysyvät neuvoja. Heidän joukossaan on myös Donald Trump.

Keane laittaa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa Trumpin tulevaa hallintoa kohtaavien vaarojen listan kärkeen.

– Kiina, Venäjä, Iran ja Pohjois-Korea tekevät käytännössä yhteistyötä. Tässä on käynyt niin, että he ovat katsoneet, että me Yhdysvalloissa olemme heikkoja ja menettäneet poliittisen tahdon panna heille hanttiin.

Keanen mukaan tähän haasteeseen on vastattava nopeasti hallinnon vaihtuessa. Evp-kenraalin mielestä asevoimien kykyjä on lisättävä merkittävästi, puolustushallintoa pantava uusiksi ja puolustusteollisuuden kapasiteettia kasvatettava.

Venäjän riveissä Ukrainassa taistelee nyt tiettävästi noin 10 000 pohjoiskorealaista. Mediatietojen mukaan sotaan saattaa lopulta päätyä erakkovaltiosta jopa 100 000 sotilasta, jos Pjongjangin ja Moskovan sotilaallinen kumppanuus jatkaa nykyistä kehitystään.

Tästä varoittaa myös Jack Keane. Hän korostaa asian merkitystä.

– Onko tässä syntymässä väylä, josta pohjoiskorealaisia joukkoja syötetään tukemaan Venäjää – siis toinen maa taistelemassa Venäjän rinnalla ja yrittämässä kaataa Ukrainaa? Tämä on sodan suurin eskalaatio.

Vladimir Putinin haasteet

Julkisuudessa liikkuvien tietojen perusteella Ukrainan miespula on pahentunut entisestään.

Evp-kenraali muistuttaa, että Venäjälläkin on kovia ja osin samoja haasteita.

– Hän [Vladimir Putin] on yrittänyt vallata koko Donbassin aluetta idässä jo kahdeksan kuukauden ajan. Hän on kuitenkin saavuttanut vain pieniä voittoja, ei merkittäviä saavutuksia ja hän menettää 30 000 miestä kuukaudessa. Lokakuussa puhuttiin 57 000 miehestä. Tämä on järisyttävää.

Moskova on joutunut nostamaan asepalvelukseen lähteville maksettavia palkkioita valtavasti. Tästä huolimatta Venäjältä tihkuu jatkuvasti tietoja, joiden mukaan värväyskiintiöitä ei saada käyntiin. Toisaalta haavoittuneiden korvauksia on taas ollut pakko laskea. Venäjän puolustusministeriön on puolestaan uutisoitu painostavan Vladimir Putinia määräämään uuden virallisen liikekannallepanon aallon sotatappioiden kattamiseksi. Tähän Kreml on kuitenkin ollut toistaiseksi haluton. Taustalla vaikuttaa tiettävästi pelko kansan reaktioista.

– Hänellä on myös huomattavia kalusto-ongelmia. Venäjä on menettänyt niin paljon tankkeja ja panssariajoneuvoja, ettei sen teollisuus pysy perässä. Tuhansia ajoneuvoja on tuhottu, Jack Keane toteaa.

Nopea rauha?

Donald Trumpin hallinnon on odotettu pyrkivän sorvaamaan pikaisesti jonkinlaisen tulitaukosopimuksen tai jopa rauhan Ukrainan ja Venäjän välille. Trump antoi kampanjansa aikana toistuvasti ymmärtää, että hän pystyisi lopettamaan sodan nopeasti.

– Vladimir Putin vain kiihdyttää. Minä kannatan Putinin kanssa neuvottelemista silloin, kun tämä palvelee Ukrainan etua. En kuitenkaan usko, että hän haluaa neuvotella sopimuksen. Hän kaappaisi mieluummin koko maan, Keane lataa.

Hän muistuttaa, että kampanjapuheet ja sodasta Trumpin hallinnossa vastaavien henkilöiden väliset keskustelut ovat kaksi eri asiaa.

– Nämä henkilöt saavat kaikki salaiset tiedot ja he tietävät neuvotteluiden alkaessa, mitä Ukrainalle suotuisan lopputuloksen saavuttaminen vähintään vaatii.

Jack Keane kuvailee Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyihin kohdistuvaa painetta valtavaksi.

– Tässä ei ole kyse siitä, että jouduttaisiin luopumaan siitä 18 prosentista maan aluetta, jonka Venäjä on vallannut. Kyse on ihmishengistä. Näillä alueilla asuvat ihmiset alistettaisiin Venäjän valtaan. Tämän Zelenskyi ei voi antaa tapahtua. Hän tarvitsee neuvotteluvaltteja, jotta hän joutuu antamaan vähemmän alueita. Tämän takia meidän on annettava hänelle kaikki, mitä hän tarvitsee.