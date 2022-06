Arvostelu Ruotsin tiedustelua kohtaan kiihtyy

Arvostelu tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu MUST:ia kohtaan kiihtyy Ruotsissa, kertoo Dagens Nyheter.

Ruotsalaiset poliitikot vaativat vastauksia siihen, miksi MUST oli pitkään siinä uskossa, että Venäjä ei aio hyökätä Ukrainaan. Ruotsin poliittinen johto luotti tähän analyysiin.

Verkkouutiset kertoi virhearviosta tässä jutussa.

Ruotsalaispoliitikkojen mukaan he ovat joutuneet tekemään päätöksiä vajavaisilla tiedoilla.

– Luottamus tiedustelupalveluun on hieman vahingoittunut. Jos saamme huonon tai riittämättömän perustan arvioille, joista meidän on otettava poliittinen vastuu, silloin luottamusta menetetään, sanoo Ruotsin valtiopäivien kolmas varapuhemies ja keskustan ulkopoliittinen edustaja Kerstin Lundgren DN:lle.

– On erittäin tärkeää, että voimme luottaa turvallisuuspalveluihimme. He ovat kuitenkin niitä, jotka viime kädessä antavat varoituksen ja tiedon, joiden pohjalta teemme päätökset, hän toteaa.

Lundgrenin mukaan hallituksen on selvitettävä, mistä virhearviot johtuivat.

– Kun muiden maiden tiedustelupalvelut antavat signaalin ja varoitusvalot syttyvät punaisiksi, niin miksi päädyttiin näin erilaiseen johtopäätökseen?

Ruotsin tiedustelu piti kiinni vääräksi osoittautuneesta analyysistään siitäkin huolimatta, että Yhdysvallat varoitti hyökkäyksestä. Maa jakoi laajasti tiedustelutietoa Venäjän aikeista myös Ruotsille.

Ruotsin tiedustelun väärä arvio johti DN:n mukaan siihen, että Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kyseenalaisti varoitukset tavatessaan Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin.

– Hallituksella on myös itsetutkiskelun paikka. Yhdysvallat on meille poikkeuksellisen tärkeä strateginen kahdenvälinen kumppani. Kun he näin selvästi julistivat suuren hyökkäyksen riskiä, hallituksen olisi pitänyt ottaa se vakavasti, sanoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja maltillisen kokoomuksen valtiopäiväedustaja Pål Jonson DN:lle.