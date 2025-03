Venäläisten kauhu Krimillä: Yllätysiskujen sarja osui arvokkaisiin kohteisiin

Ukrainan sotilastiedustelu kertoo tehneensä sarjan onnistuneita iskuja ympäri Venäjän miehittämää Krimiä.

Tiedustelun virallisella Telegram-kanavalla on julkaistu alta löytyvä videokooste iskuista.

Hyökkäykset on mitä ilmeisimmin tehty miehittämättömiltä veneiltä laukaistuilla lennokeilla. Ukraina on kehittänyt sodan aikana merkittäviä meridroneihin perustuvia iskukykyjä. Venäjällä on ollut jo pitkään huomattavia vaikeuksia Ukrainan miehittämättömien alusten kanssa Mustallamerellä.

Videolla näkyy Ukrainan sotilastiedustelun tästä löytyvän päivityksen mukaan osumia useisiin tärkeisiin tutkiin sekä S-300VM-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään.

Ukrainalaiset kertovat osuneensa lisäksi muun muassa kolmeen Pantsir-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään, Venäjän laivaston hinaaja Fjodor Urjupiniin ja yhteen Mi-8-helikopteriin.

– Väliaikaisesti miehitetyn Krimin tunkeilijat ovat saaneet vapista monta päivä ennennäkemättömien järistysten takia – heidän kalliit ilmapuolustusjärjestelmänsä ovat osoittautuneet voimattomiksi Ukrainan sotilaiden tarkasti tähdättyjen iskujen edessä, videon saatteessa suitsutetaan.

Video from Ukrainian GUR of kamikaze UAV / FPV strikes (presumably launched from naval drones) on Russian targets in Crimea, including 48Ya6-K1 Podlet, 1L125 Niobium-SV, 39N6 Kasta 2E2, S-300V 9S19 Imbir and TELAR, Pantsir-S1, Nebo-SV, ST-68, Nebo-M, Mys, and 59N6-E Protivnik-GE… pic.twitter.com/Iph5SP40i4

💥Very impressive video of attacks by Ukrainian FPV drones launched from sea drones deep in the Russian rear. By the Main Directorate of Intelligence of Ukraine.

The video shows strikes on a number of very valuable Russian equipment, including many radars. Radars:

● 2x… pic.twitter.com/K1KBMyjTFw

