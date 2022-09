Arvio Venäjästä: Maa ajautuu sisäiseen hajaannukseen

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll ennakoi Venäjän ajautuvan sisäiseen hajaannuksen tilaan, jonka vaikutukset tulevat näkymään laajalti myös maan ulkopuolella. Limnell kirjoittaa asiasta Twitter-ketjussaan.

– Venäjä on ajautumassa sisäisen hajaannuksen tilaan ja kierteeseen, jossa uusia käänteitä voi tapahtua nopeasti ja osaa niistä voi olla vaikea ennakoida etenkin kun paniikki lisääntyy, Limnell kirjoittaa.

Hän toteaa Vladimir Putinin julistaman ”osittaisen liikekannallepanon” olevan osoittautumassa maskirovkaksi eli ”naamioiduksi sodankäynniksi”.

– Liikekannallepano joko on tai ei ole, sen tarvitsema sotilaallinen suorituskyky määritellään joka kerta erikseen. Päätös on strateginen virhe, ja tulee ajamaan Venäjän yhä suurempaan sisäisen hajaannuksen tilaan, Limnéll sanoo.

– Panokset on tällä viikolla nousseet merkittävästi. Putinin all-in -staregialla on huonoja ja vielä huonompia onnistumisen edellytyksiä. Venäjän narratiivikin vaihtui kömpelösti ”uhka lännestä” viestiin. Isoin kysymys on – mitä tapahtuu kun viimeisetkin panokset on pelattu?

Limnéll muistuttaa, että sodankäynti perustuu harhautukseen. Tästä syystä katse on pidettävä avarana.

– Kun katse on yhtäällä voi varsinainen strateginen toimi tapahtua toisaalla. Mm Valko-Venäjän, Kaliningradin ja Georgian sekä kybermaailman tapahtumia kannattaa nykyhetkessä seurata, hän huomauttaa.

Limnéll toteaa, että sodassa on keskeistä nyt se, että Venäjän ei anneta saada menettämäänsä aloitetta takaisin itselleen.

– Nyt on toimittava päättäväisesti: Venäjän toteuttama vaaliteatteri jyrkästi tuomittava, sanktioita kiristettävä ja tukea Ukrainalle vahvistettava entisestään, työelämäprofessori toteaa.

– Elämme historiallista aikaa. Suomen turvallisuudesta on hyvin päättäväisesti huolehdittava – myös vähemmän mukavien kehityskulkujen suhteen. Venäjän tapahtumat vaikuttavat myös turvattomuuden tunteen lisääntymiseen Suomessa, ja tähän kiinnitettävä huomiota. Pärjäämme kyllä, hän päättää.