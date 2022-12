Arvio Venäjältä: Vladimir Putinin propaganda ei mene enää läpi

Yhä harvempi venäläinen pitää Moskovan aloittamaa laajamittaista sotaa Ukrainassa onnistuneena, selviää Vangitun venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruption vastaisen FBK-säätiön marraskuisesta mielipidemittauksesta.

Navalnyin esikuntapäällikkö Leonid Volkov vertaa marraskuun tuloksia edellisiin kuukauden takaisiin tuloksiin.

– Yli kuukauden aikana Vladimir Putinin sotaa onnistuneena pitävien vastaajien määrä on pudonnut 23 prosentista 14 prosenttiin, kun taas päinvastainen mielipide nousi 10 prosentista 14 prosenttiin, Volkov kertoo Twitterissä.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että enemmistö venäläisistä ei ole vielä valmis kutsumaan sotaa epäonnistumiseksi, vaan he yrittävät välttää epämiellyttävää totuutta (”liian aikaista arvioida”, ”en ole varma”, ”en halua vastata”).

Volkov pohtii, mitä tämä sitten oikeasti tarkoittaa.

– Kremlin voimakas propagandakoneisto toimii vuorokauden ympäri selittääkseen, että sota etenee menestyksekkäästi Putinin viisaiden suunnitelmien mukaan. Ja he eivät selvästikään onnistu saamaan narratiiviaan läpi. Vain yksi seitsemästä vastaajasta uskoo edelleen propagandaan.

– Tarkoittaako tämä sitä, että muut (6/7) ovat Putinin vihollisia tai Navalnyin kannattajia? Ei tietenkään. Mutta he eivät ole enää valmiita uskomaan sokeasti Kremlin kertomuksia. He ovat valmiita kuuntelemaan myös muita narratiiveja, Volkov analysoi tuloksia.

Hänen mukaansa venäläiset menettävät uskonsa Putinin propagandaan syksyllä julistetun liikekannallepanon vuoksi.

– Mobilisaatio teki heidät tietoisiksi siitä, mitä todella tapahtuu. Se tavoitti melkein jokaisen perheen Venäjällä. Se järkytti niitä, jotka uskoivat Putinin luomaan ”vakauteen” vuosikymmenien ajan.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan venäläiset ovat myös menettäneet uskonsa Venäjän asevoimiin. Leonid Volkov vertaa marraskuun tuloksia viime elokuun tuloksiin.

– Elokuussa ennen liikekannallepanoa 35 prosenttia vastanneista arvioi Venäjän armeijan laadun keskimääräistä paremmaksi ja vain 15 prosenttia arvioi sen keskimääräistä huonommaksi. Marraskuun kyselyssä tämä suhdeluku muuttui 20:28:aan.

– Kuka haluaa liittyä armeijaan, joka häviää sodan, joka on huonosti varusteltu eikä ole taisteluvalmis? Tästä syystä Putin on antanut monia lausuntoja kiistäen toisen mobilisaatioaallon tulevan pian. Hän tietysti valehtelee, Volkov toteaa.

Marraskuun tulosten mukaan selvä vähemmistö kannattaa sodan jatkamista nyt.

– Ja tämä vähemmistö pienenee kuukausittain, Volkov sanoo.

FBK-säätiö tekee vähintään yhden kyselyn kuukaudessa puhelimitse. Kyselyyn osallistuu 1 000 satunnaista vastaajaa. Tulokset painotetaan iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi.

Volkovin mukaan mielipidemittausten tekemisestä on tullut haastavampaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa. Ihmiset ovat peloissaan, ja vastausprosentti on laskenut.

– Siksi kehitimme useita tekniikoita näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Emme koskaan kysy suoria kysymyksiä (”Tuetko sotaa?”), koska siinä ei ole mitään järkeä – ei voi odottaa vastaajien vastaavan vilpittömästi, koska he ovat hyvin tietoisia seurauksista, joita ”väärä” vastaus saattaa aiheuttaa.

– Annamme heidän myös ohittaa arkaluontoiset kysymykset. Mielestämme se on parempi kuin pakottaa vastaaja valehtelemaan.

… as, for example, one can clearly see on the chart above. Over one month the amount of those who call Putin's war (a "special military operation" in Kremlin's Newspeak) a success has dropped from 23 to 14 points, while the opposite opinion gained 4 points. 8/18

Let me frame it this way. Kremlin's powerful propaganda machine works 24/7 to explain that the war is going successfully, according to Putin's wise plans. And they are clearly failing to sell this narrative. Only 1/7 of the respondents are still buying it!

10/18 pic.twitter.com/HX8cyHD0py

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 19, 2022