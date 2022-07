Arvio Venäjältä: Vladimir Putin kukistuu parin kuukauden kuluttua

Sotatappioita kokenut presidentti Vladimir Putin janoaa venäläisen oppositiopoliitikko Leonid Volkovin mukaan tulitaukoa Ukrainaan. Sitä ei maanpaossa elävän Volkovin mukaan kuitenkaan pidä Putinille antaa.

– Putin ei lähde minnekään, vaan hän kerää taas voimia ja vihaa seuraavaan tappavaan ja veriseen hyökkäykseen, joka tapahtuisi muutaman vuoden kuluttua, hän varoittaa tviittiketjussaan.

Kreml yrittää oppositiovaikuttajan mukaan kiristää länttä painostamaan Ukrainaa tulitaukoon.

– Putin ymmärtää, että Ukraina ei suostu minkäänlaiseen aselepoon. Ukrainan yleinen mielipide vaatii ehdottoman yksiselitteisesti, että (Ukrainan presidentti) Volodymyr Zelenskyi jatkaa taisteluita. Ukrainan akilleen kantapää on kuitenkin sen riippuvuus lännestä, hän tviittaa.

Ukraina ei Volkovin mukaan tällä hetkellä selviä ilman Euroopan tukea. Siksi Kremlin tavoitteena on horjuttaa sitä.

– Tämä luo mahdollisuuksia kiristykseen, hän toteaa.

– Putinin viesti kesäkuussa oli yksinkertainen: ”Rakas (Saksan liittokansleri) Olaf Scholz, (Ranskan presidentti) Emmanuel Macron ja (Italian pääministeri) Mario Draghi, joko pakotatte Zelenskyin hyväksymään rauhan tai minä näännytän Pohjois-Afrikan nälkään. Saatte miljoonia uusia pakolaisia Eurooppaan, ja oikeistoradikaalit valtaavat rahoittamallani tuella hallituksenne.

Nälänhädällä ja pakolaisilla uhkailu ei kuitenkaan Volkovin mukaan auttanut. Lännen tuki Ukrainalle on jatkunut. Maa on saanut myös EU:n ehdokasmaan aseman.

Putinilla on Volkovin mukaan kuitenkin vielä toinen valttikortti käsissään.

– Koska kenraali Nälkä epäonnistui, kenttämarsalkka Kylmyys lähetetään nyt etulinjoihin, hän viittaa kuvainnollisesti kaasulla kiristämiseen.

Lähestyvä talvi ja pula asuntoja lämmittävästä kaasusta voi Volkovin mukaan kääntää eurooppalaisten yleisen mielipiteen Ukrainan kannalta huonon tulitauon puolelle. Näitä signaaleja poliitikot kuuntelevat tarkalla korvalla.

– Putin yrittää pelotella eurooppalaisia ​​sillä mahdollisuudella, että he jäätyvät tänä talvena kuoliaiksi koteihinsa.

Volkovin mukaan Kremlin kiristykseen ei pidä kuitenkaan taipua.

– Euroopalla voi olla vaikea talvi edessään, vaikka sen kotitalouksien riippuvuutta venäläisestä kaasusta ei pidä liioitella, Volkov toteaa.

– Meidän on selviydyttävä tästä talvesta. Jos annamme nyt periksi, niin 6-8 vuoden kuluttua Eurooppa kohtaa lähes varmasti toisen talven, ydintalven, hän varoittaa sodan laajentumisesta.

Oppositiovaikuttajan mukaan Venäjän presidentin aika on käymässä vähiin, jos länsi selättää kiristyksen ja Ukraina ei taivu tulitaukoon.

– Putin ei turvaudu nälkään ja kylmään kiristykseen omasta tahdostaan. Hänen sotilaallinen uhkapelinsä on epäonnistunut. Putin menettää nopeasti tukea Venäjällä. Hän myös ymmärtää, että hänellä on ainoastaan 2-3 kuukautta aikaa varmistaa tulitauko (Venäjälle) edullisin ehdoin.

– Seuraavat 2-3 kuukautta ovat sodan vaikeimmat, mutta sen jälkeen Putin kukistuu. Hän on jo toki hävinnyt, mutta nyt tärkeää on hänen murskaaminen. Emme saa päästää häntä luikertelemaan pakoon. Meidän on kestettävä hänen viimeinen iskunsa.

