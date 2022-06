Arvio Venäjältä: Taktisten ydinaseiden käyttö ei mahdotonta

Moskovalaisen Kommersant-lehden erikoiskirjeenvaihtaja Elena Tšernenko kirjoittaa, ettei hän ole ”kuullut koskaan Moskovassa puhuttavan niin paljon mahdollisesta ydinsodasta kuin viime viikkoina”, ja että ydinsodan uhka on erittäin todellinen”.

Amerikan tiedemiesyhdistyksen ydinaseiden tietoprojektin johtaja Hans Kristensen on kommentoinut, että ”toivottavasti olemme vielä muutaman askeleen päässä siitä”.

Vladivostokissa sijaitsevan Venäjän Kaukoidän-yliopiston kansainvälisten suhteiden tutkija Artjom Lukin on samaa mieltä Tšernenkon kanssa.

– Kyllä, monet venäläiset – minä mukaan lukien – ovat jo henkisesti valmistautuneet taktisten ydinaseiden käyttöön. Tämä on totta.

Yes, a lot of Russians, myself included, are already mentally prepared for the use of tactical nukes. This is true. https://t.co/7j6kjeu9cV

— Artyom Lukin (@ArtyomLukin) June 8, 2022