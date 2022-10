Arvio: Venäjä on syyllistymässä etniseen puhdistukseen

Venäjän on jo aikaisemmin uutisoitu vievän ukrainalaisia lapsia Venäjälle, missä heidät sijoitetaan venäläisiin perheisiin. Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo arvioi Venäjän kampanjan saavan jo ”tietoisen etnisen puhdistuksen” mittasuhteet, ja rikkovan siten YK:n yleissopimusta kansanmurhan estämiseksi.

ISW:n mukaan venäläisviranomaiset ovat puhuneet jopa useista tuhansista venäläiskoteihin sijoitetuista lapsista. Ajatushautomon mukaan Venäjän kampanja ei mahdollisesti rajoitu pelkästään lapsikaappauksiin, sillä ukrainalaislähteiden mukaan esimerkiksi Mariupolin kaupunkiin ollaan rakentamassa koteja kymmenille tuhansille venäläisille.

ISW epäilee, että Venäjä on syyllistymässä Ukrainassa etniseen puhdistukseen, siirtämällä niin lapsia kuin muita ukrainalaisia pois kotialueiltaan, ja asuttamalla ukrainalaisia kaupunkeja uudelleen Venäjän kansalaisilla.

Katsauksessaan ajatushautomo arvioi lisäksi, että palkkasotilaista koostuva Wagner-ryhmä käy paraikaa valtakamppailua Venäjän puolustusministeriön ja armeijan kanssa, pyrkien toimillaan osoittamaan oman ylivertaisuutensa. Wagner-ryhmä on muun muassa siirtänyt kalustoaan Venäjän asevoimien tueksi Hersonin alueelle, joukkojen valitettua tilanteestaan sosiaalisessa mediassa.

ISW:n mukaan Wagner-ryhmän apu on samalla myös piikki Venäjän puolustusministeriölle, ja mahdollisesti viesti maan ylimmälle johdolle. Pahamaineisen palkkasoturiryhmän rahoittaja, Jevgeni Prigozhin on ajatushautomon mukaan pyrkimässä Vladimir Putinin suosioon.