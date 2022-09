Arvio vastahyökkäyksestä: Tämä aiheuttaa kestämättömän aseman

Ukrainan vastahyökkäys maan eteläosissa ja Hersonin alueella on kestänyt noin viikon. CNA-ajatushautomon tutkija Michael Kofman arvioi, että ukrainalaisten tavoitteena on työntää tasaisesti hyökkääjän joukkoja kohti Dnipro-jokea.

– Huoltolinjat ovat puristuksissa siltoja vastaan tehtyjen iskujen ja suhteellisen heikon lauttojen kapasiteetin takia. Tämä saattaa asettaa Venäjän joukot kestämättömään asemaan ja pakottaa lopulta vetäytymään joen yli, hän tviittaa.

Ukraina ei Kofmanin mukaan tavoittele taistelua Hersonin kaupungin hallinnasta, koska tappiot taisteluista olisivat liian kovat.

– Alueen takaisinotto ei ole yksittäinen tavoite. Kestävyys ja voiman säilyttäminen ovat tärkeitä. Yksi Ukrainan haasteista on pitää suhteelliset kustannukset alhaisina, jotta he olisivat pitkällä aikavälillä paremmassa asemassa tulevia operaatioita ja myöhempiä vaiheita varten.

Puolustajan tavoitteena saattaa hänen mukaansa olla puristaa hyökkääjän joukot taskuun, tehdä vahvistautumisesta mahdotonta ja pakottaa venäläiset perääntymään.

– Toistaiseksi on nähtävissä merkkejä Ukrainan voitoista ja Venäjän puolustuslinjan murtumisesta. Venäjän joukot kuitenkin vetäytyvät toissijaisiin linjoihinsa. Kun kitka kasvaa, etenemisvauti voi hidastua.

A few brief thoughts on the UA offensive. First, its best to manage expectations, these types of operations take weeks or months to play out. In my view its very early, there is limited information available, and far too soon to issue judgments. Thread 1/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) September 4, 2022