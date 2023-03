Arvio Ukrainasta: Hyökkäys tuhonnut infrastruktuuria 138 miljardilla dollarilla

Ukrainan talousministeriön ja Kiovan kauppakorkeakoulun arvion mukaan Venäjän yli vuoden kestänyt täysimittainen hyökkäys on aiheuttanut 138 miljardin dollarin vahingot Ukrainan infrastruktuurille. Asiasta kertoo Twitterissä ukrainalaislehti The Kyiv Independent.

Vahinkojen suuruus on 106,6 prosenttia suhteessa Ukrainan vuoden 2022 bruttokansantuotteeseen.

Suurimmat vahingot ovat kohdistuneet asuinrakennuksiin, joita on tuhoutunut 54 miljardin dollarin arvosta.

Infrastruktuurista teitä, siltoja, rautateitä, vesihuoltoa ja ilmailuun liittyviä rakennuksia on tuhoutunut 35,6 miljardilla eurolla. Yritysten omaisuutta on vahingoittunut 13 miljardilla, koulutusinfrastruktuuria 8,8 miljardilla ja energiainfrastruktuuria 6,8 miljardilla dollarilla.

Maatalouteen ja maaresursseihin on kohdistunut 6,6 miljardin dollarin vahingot. Liikenteen kulkuneuvoja on tuhoutunut 2,9 miljardilla ja kaupan infrastruktuuria 2,4 miljardilla dollarilla.

Venäjän hyökkäys on tuhonnut julkisia palveluja 2,3 miljardilla, kulttuurin, urheilun ja turismin infrastruktuuria 2,2 miljardilla ja terveydenhuoltoa 1,8 miljardilla dollarilla.

Arvioissa loput 1,7 miljardia dollarin vahingot ovat kohdistuneet muuhun infrastruktuuriin.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2023