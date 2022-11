Arvio sodasta: Ohjukset ovat käymässä vähiin

Kun Venäjälle asetettiin pakotteita keväällä, esiintyi arvioita, joiden mukaan Venäjän sotateollisuus olisi pian ongelmissa. Esimerkiksi sirujen saatavuuden rajoittamisen Venäjältä arveltiin vähentävän maan mahdollisuutta ohjusiskuihin.

Nyt esimerkiksi New York Timesissa on ihmetelty, miten Venäjällä on edelleen kykyä marraskuun puolivälissä Ukrainaan tehtyjen ohjusiskujen kaltaisiin hyökkäyksiin. Puolustustiedusteluun keskittynyt yritys Janes arvioi Venäjän varastoineen siruja ennen suurhyökkäystään Ukrainaan 24. helmikuuta. Lisäksi Janesin mukaan Venäjä on hyödyntänyt ohjuksissaan siviilikäyttöön tarkoitettuja siruja.

CNA-ajatushautomon Venäjä-tutkija Michael Kofman arvioi, että Venäjän ohjusvarastot ovat käymässä vähiin, vaikka se olisikin varastoinut siruja.

– Käyttötahdin perusteella ohjusvarastot ovat todennäköisesti hupenemassa, mutta odotukset pakotteiden nopeista vaikutuksista Venäjän sotateollisuuden tuotantoon ovat olleet mielestäni epärealistisia. Tuotantolinjojen sulkemisista kerrotut varhaiset tarinat eivät vaikuttaneet uskottavilta.

Kofmanin mielestä ”kyse ei ole todennäköisesti varastoista”.

– [V]aan siitä, että tällaisilla keinoilla kestää aikansa, ennen kuin ne alkavat vaikuttaa. Suppeampien puolustusjärjestelmien suhteen ne hidastavat hankintaa ja tekevät siitä kalliimpaa, mutta eivät välttämättä poista kokonaan niiden saatavuutta.

Kofmanin mukaan tohtori Maria Shaginan Foreign Policyssa ilmaisema näkemys teknologiapakotteiden hitaasti kuristavasta vaikutuksesta Venäjälle on pätevä.

– Venäjän järjestyksessään ensimmäinen ongelma on yksinkertaisesti puolustusteollisuuden tuotanto. Jopa lisättyine työvuoroineen ohjustuotanto on varsin hidasta verrattuna käyttöön. Toisen ongelma on, kun heillä ehtyvät komponenttivarastot ja he huomaavat saatavuuden olevan rajoittunutta. Kolmas ongelma on todennäköisesti tuotantokoneet, Kofman kirjoittaa.

