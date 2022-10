Arvio siltahyökkäyksestä: Henkilökohtainen isku presidentille

Britannian puolustusministeriö pitää uusimmassa Ukrainan sotaa koskevassa tilannepäivityksessään hyvin todennäköisenä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaa Kertsinsalmen sillan osittaisen tuhoutumisen henkilökohtaisesti.

Isku sillalle tapahtui ensinnäkin vain tunteja Putinin 70-vuotissyntymäpäivän jälkeen. Vladimir Putin oli ottanut näkyvän henkilökohtaisen roolin sillan mainostamisessa ja avaamisessa vuonna 2018. Sillan myös rakennutti hänen lapsuudenystävänsä Arkady Rotenberg.

Kaksi neljästä sillan ajoväylästä on osittain romahtunut useista paikaista 250 metrin matkalta. Sillan käyttökapasiteetti on siis lähes varmasti heikentynyt.

Vaikka Kertsinsalmen sillan tuhojen laajuudesta ei ole varmuutta, pitää ministeriö erittäin todennäköisenä, että jo valmiiksi paineen alla oleva Venäjän logistiikka eteläisessä Ukrainassa tulee kärsimään sillan osittaisesta tuhosta.

Erityisesti sillan rautatieosio on nimittäin ollut keskeisessä roolissa raskaan sotakaluston siirtämisessä sodan etulinjaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 October 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 9, 2022