Arvio rintamalta: Räjähdelennokkien merkitystä ei voi ylikorostaa

Tunnetut sotilasasiantuntijat Franz-Stefan Gady, Konrad Muzyka, Rob Lee ja Michael Kofman vierailivat hiljattain Ukrainassa ja keräsivät tietoa rintamatilanteesta sekä sodan kehityskulusta.

Gady kiteyttää viestipalvelu X:ssä lyhyesti tutkimusmatkan saldon.

Hänen mukaansa ukrainalaisten taistelutahto on edelleen korkea, mutta joukkojen uupuminen ja kulutussodan vaikutus kalustoon ja materiaaliin on nähtävissä.

– FPV-räjähdelennokkien soveltamista taisteluissa ja kykyä lisätä niiden tuotantoa nykyisiä ja tulevia sotilasoperaatioita varten ei voi ylikorostaa. Tämä koskee molempia osapuolia, Gady sanoo.

– FPV-lennokkien lisääntyvän käytön myötä myös elektronisen sodankäynnin merkitys kasvaa. Sähkömagneettisen spektrin hallitsemisen tai kiistämisen merkitys kasvaa vuonna 2024.

Gady muistuttaa, että Ukrainassa käydään tykistökeskeistä sotaa.

– Tykistöaseiden keskitettyä ja jatkuvaa tulta ei voi korvata. Useimmista ampumatarviketyypeistä on kuitenkin pulaa.

Hän korostaa, että panssarivaunut ja joukkojen liikkeiden suojaaminen ovat avainasemassa kaikenlaisissa maaoperaatioissa.

– Maahyökkäyksiä ei voi tehdä ilman mekaanista tukea. Olemme nähneet tämän kerta toisensa jälkeen aiempien tutkimusmatkojemme aikana.

Myös Starlinkin satelliitti-internetpalvelulla on tärkeä rooli hyökkäysten etenemisen eri vaiheissa (kill chains) sekä tiedustelun, valvonnan ja kohdevalvonnan suorituskyvyissä (ISR).

— Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) November 15, 2023