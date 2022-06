Arvio rajuista taistelusta: Ukrainalla on nyt etulyöntiasema

Ukrainan taistelut ovat jatkuneet kiivaina maan itäosissa sijaitsevassa Sjeverodonetskin kaupungissa, jota Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata massiivisen tykistöpommituksen tukemana.

Kyiv Post -lehden mukaan Ukrainan kannalta on ollut todellinen riski siitä, että alueelle sijoitetut 10 000 sotilasta joutuisivat saarroksiin. Hyökkääjä onnistui kesäkuun alussa lähes katkaisemaan ukrainalaisten tärkeimmän huoltoväylän, mutta vastahyökkäys ajoi venäläisjoukot kauemmas.

Ukrainan asevoimat on vetäytymisen sijaan lähettänyt alueelle lisäjoukkoja. Osa asiantuntijoista on arvioinut viime päivien tapahtumien kertovan Venäjän hyökkäysvoiman ehtymisestä.

Venäjän sotilasjohdolle on asetettu poliittista painetta, sillä tavoitteena on vallata koko Luhanskin alue mahdollisimman nopeasti. Presidentti Vladimir Putinin väitetään määränneen aiemmin, että operaatio olisi saatava päätökseen jo kesäkuun 1. päivään mennessä. Sotilaallisia tavoitteita ei ole kuitenkaan saavutettu.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling huomauttaa, ettei Itä-Ukrainan tapahtumia voi luonnehtia pattitilanteeksi. Rajut taistelut ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita molemmille osapuolille.

– Tämä on tiukka taistelu asuinalueilla ja maaseudulla, ja uskon että Ukrainalla on etulyöntiasema, Mark Hertling tviittaa.

Descriptive piece by ⁦@IAPonomarenko⁩. I’ve told everyone who will listen, what’s happening in the Donbas is a slugfest, not a stalemate. This is tough urban & rural battle & I believe Ukraine has the advantage. https://t.co/rAHRrWwqwZ

— Mark Hertling (@MarkHertling) June 9, 2022