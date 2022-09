Arvio räjähdyksistä: Vladimir Putin antoi lännelle vihjeen tulevasta

Professori Mark Galeotti toteaa Ukrainan perinteisen taistelukentän rinnalla olevan käynnissä myös toinen kamppailu, jossa Venäjä ja länsimaat vääntävät kättä taloudellisella paineella, poliittisella juonittelulla ja likaisilla tempuilla.

– Nord Stream -kaasuputken ilmeinen sabotaasi on tästä vain tuorein esimerkki, professori kirjoittaa Spectator-lehden kolumnissaan.

Venäjä on kiistänyt oman osallisuutensa ja vihjannut Yhdysvaltojen tai jopa Ukrainan olleen räjähdysten takana.

– Ottaen huomioon, että venäläiset ottivat haltuunsa viimeisen toimintakunnossa olleen Ukrainan sukellusveneen vuonna 2014, voi väitettä pitää epäuskottavana jopa heidän standardiensa mukaan, Galeotti sanoo.

Hän pohtii, miksi venäläiset olisivat sabotoineet omia maakaasuputkiaan, joista kumpikaan ei ollut tällä hetkellä käytössä. Todennäköisin selitys on se, että presidentti Vladimir Putin halusi lähettää varoituksen länsimaille.

– Jos haluat viestiä siitä, että eskalaation tullessa pidät ulkomaisia putkia ja muita merenalaisia kaapeleita reiluna kohteena iskuille – ja tähän lukeutuvat myös globaaleja verkkoyhteyksiä ylläpitävät kaapelit – niin turvallisempi vaihtoehto on iskeä omiin kohteisiisi, Mark Galeotti toteaa.

Toisen osapuolen on vaikeampi perustella vastatoimia, jos vaurioitunut putki ei ole oma, ei ole käytössä eikä tule todennäköisesti palaamaan käyttöön tulevaisuudessa.

Venäjän sukellusveneet tai laivaston erikoisjoukot olisivat voineet kohdistaa toimintansa myös muualle. Oli tuskin sattumaa, että iskut tapahtuivat juuri ennen Norjan ja Puolan välisen maakaasuputken käyttöönottoa.

Professori muistuttaa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n asentaneen räjähteitä vuonna 2014 Tsekissä sijaitsevalle asevarikolle. Tuolloin tavoitteena oli estää suunniteltu asekauppa Ukrainan asevoimien kanssa. Venäjä ei ole toistaiseksi iskenyt Ukrainaan suuntautuvia asekuljetuksia vastaan, mutta näitäkin voitaisiin toteuttaa lisääntyvien kyberhyökkäysten lisäksi. Länsimaat voisivat vastata omalla kybertoiminnallaan ja muilla keinoin.

– Putin ei ole toistaiseksi lähtenyt tähän mukaan, koska hän ei halua ajautua harmaalle alueelle, jossa riskit hänen kannaltaan voisivat olla arvaamattomia. Hän myös haluaa pitää joitain keinoja hihassaan, jos tilannetta halutaan eskaloida, Galeotti sanoo.

Hänen mukaansa Vladimir Putin tuskin haluaa jäädä historiankirjoissa venäläiseksi tsaariksi, joka menetti ”venäläisiä alueita”.

– Nord Streamin räjähdykset ovat varoituslaukaus, ja hän toivoo – lähes varmasti turhaan – että tämä saa meidät muuttamaan suuntaamme, Mark Galeotti sanoo

