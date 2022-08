Arvio hyökkääjän täydennysjoukoista: Brutaaleja ja huonosti koulutettuja

Sotatutkimusinstituutti ISW arvioi, millaisia tuloksia Venäjän pyrkimykset tuoda täydennyksiä Ukrainan-vastaiselle rintamalle ilman yleistä liikekannallepanoa ovat tuottaneet.

– Juuri värvätyt venäläispataljoonat ovat todennäköisesti huonommin koulutettuja, vähemmän ammattitaitoisia ja julmempia miehitettyjen alueiden väestöä kohtaan kuin venäläiset ammattisotilaat tai edes varusmiehet, jotka ovat saaneet sotilaskoulutusta, kirjoitetaan arviossa.

Esimerkiksi Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov on kertonut, että Venäjän erikoisjoukkojen vapaaehtoisjoukkue on saanut kahden viikon pikakoulutuksen taktiikoista ja aseenkäytöstä erikoisjoukkojen opistossa Gudermesissa. Kadyrovin mukaan vapaaehtoiset lähtivät Groznyin lentokentältä 8. elokuuta ja heidät sijoitetaan määrittämättömälle alueelle Ukrainassa.

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu (GUR) kertoi 8. elokuuta, että venäläisjoukot sijoittavat miehitysjoukoiksi vähemmän koulutettuja joukkoja kohdistaen painetta paikalliseen väestöön. Siviilejä painostetaan tarkastuspisteillä yhä enemmän.

GUR kertoi, että venäläiset ovat sijoittaneet vankilaan tuomituista rikollisista kootun pataljoonan Balakliaan Harkovan alueelle. Julmuuden, moraalittoman käytöksen ja paikallisiin kohdistuvan hyökkäävyyden määrä ”lisääntyi jyrkästi” pataljoonan saapumisen myötä.

– Venäjä voi käyttää yhä enemmän heikkolaatuisia ja huonosti koulutettuja yksiköitä, kuten vangeista muodostettuja, miehitettyjen ukrainalaisalueiden hallitsemisessa. Tämä saattaa heikentää miehitysviranomaisten pätevyyttä ja partisaanien vastaista toimintaa, mikä taas saattaa lisätä ukrainalaisten tukea venäläismiehitystä vastustavalle vastarintaliikkeelle, kirjoittaa ISW.

Värväyksen tuoma kirjo näkyy venäläisjoukkojen edesottamuksissa. GUR:n mukaan Venäjän armeijan eri etniset ryhmät ovat alkaneet ottaa yhteen keskenään, mikä vaikuttaa vaarantavasti myös miehitettyjen alueiden siviiliväestöön.

GUR:n mukaan venäläiset ampuivat Zaporižžjassa yksikön apulaiskomentajan, koska tämä oli tšetšeeni. Lisäksi humalainen venäläissotilas törmäsi Zelenopilliassa Luhanskin alueella panssariajoneuvolla sähköpylvääseen katkaisten sähköt koko kaupungista.

