Arvio Baltiasta: Näin Venäjästä voi tulla normaali valtio

Europarlamentaarikot Andrius Kubilius ja Riho Terras ovat tyytyväisiä Euroopan parlamentin hiljattain hyväksymään päätöslauselmaan, jonka mukaan Venäjä on terrorismia tukeva ja sen keinoja käyttävä valtio.

– Venäjän määritteleminen terrorismia tukevaksi valtioksi perustuu numeroihin. Ukrainan keräämät tiedot vahvistavat, että sodassa on kuollut 8 300 siviiliä, joista 440 on lapsia. Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, kuinka paljon selvittämättömiä kuolemia on Venäjän miehitetyillä alueilla, mepit toteavat Postimees -lehdessä julkaistussa kirjoituksessa.

– Noin 1,6 miljoonaa ukrainalaista, mukaan lukien 12 300 lasta, on karkotettu Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Tämän lisäksi on dokumentoitu tuhansia murhia, sieppauksia, kidutuksia ja raiskauksia. Ukrainan viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan yli 49 000 sotarikoksesta, he jatkavat.

Mepit muistuttavat, että tilastoissa jokaisen numeron takana on ihminen.

– Mitä sanoa ukrainalaiselle äidille, joka on joutunut hautaamaan kahden päivän ikäisen lapsensa, joka kuoli venäläisten ohjusten tuhoamassa synnytyssairaalassa?

Europarlamentaarikko Andrius Kubilius on toiminut Liettuan pääministerinä vuosina 1999–2000 ja 2008–2012. Riho Terras oli Viron puolustusvoimien komentaja vuosina 2011–2018.

Sotarikolliset oikeuden eteen

Meppien mukaan Venäjän julistaminen terroristiseksi valtioksi on askel siihen, että maan diktaattori Vladimir Putin ja hänen hallintonsa saadaan aikanaan kansainvälisen oikeuden eteen.

– Toisen maailmansodan jälkeen pidettiin Nürnbergin oikeudenkäynti natsi-Saksaa vastaan, joten samalla tavalla Venäjän nykyisen hallinnon edustajat on saatettava oikeuden eteen suurimmista rikoksistaan, he vaativat.

Syyllisten saaminen vastuusteen olisi meppien mukaan myös venäläisten etu.

– Oikeutta ja oikeudenmukaisuutta eivät tarvitse ainoastaan ukrainalaiset. Emme myöskään tarvitse niitä vain kansainvälisen oikeuden ja maailmanjärjestyksen suojelemiseksi. Myös Venäjän kansalaiset tarvitsevat niitä, he toteavat.

– Heidän on vihdoin ymmärrettävä, että tuhoisan, imperialistisen ja kansanmurhaan perustuvan ideologian on loputtava. Sotarikollisia ja niitä, jotka hyväksyivät tämän verenvuodatuksen, on rangaistava. Tämä on edellytys sille, että Venäjästä voi tulla normaali eurooppalainen valtio.