Arto Satonen: Velkajarru on äänestäjän kuluttajansuoja

Kokoomuksen kansanedustaja ja ex-työministeri Arto Satonen kirjoittaa blogissaan, että velkajarruun sitoutuminen on selkeä poliittinen lupaus vastuullisesta taloudenpidosta. Hänen mukaansa puolueet jakautuvat nyt niihin, jotka ovat valmiita antamaan tämän lupauksen, ja niihin, jotka eivät ole.

Satosen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto ovat jo torjuneet velkajarrun, mikä ei hänen mielestään ole yllätys. Sen sijaan ratkaisevaa on, millaisen linjan SDP ja keskusta ottavat.

– Onko niistä vastuunkantajiksi vai ilmoittavatko ne jo nyt, että kehykset saavat jatkossakin paukkua kuin Marinin hallituksen aikaan?

– Sitoutuminen velkajarruun on poliittinen lupaus äänestäjälle siitä, että valtiontaloutta hoidetaan vastuullisesti. Puolueet näyttävät nyt jakautuvat niihin, jotka ovat valmiita tuon lupauksen antamaan ja niihin, jotka eivät ole, Satonen kirjoittaa.

Satonen vertaa Suomea Ruotsiin, jossa velkajarru on ollut pitkään käytössä ja jonka hän katsoo osaltaan pitäneen valtiontalouden kurissa. Hänen mukaansa yksittäisiä tilanteita voi tulla, joissa on väliaikaisesti joustettava, mutta se ei muuta perusperiaatetta vastuullisesta taloudenpidosta.

Satonen ottaa myös kantaa syytöksiin siitä, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on ottanut paljon velkaa.

– On totta, että suhdanne on ollut erittäin huono ja Ukrainan sota on vaikuttanut hyvin negatiivisesti niin Suomen, kuten muidenkin Venäjän läntisten naapurivaltioiden talouteen, Satonen toteaa.

– Olennaista kuitenkin on, että Orpon hallitus on koko ajan pitänyt kiinni siitä, että velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen vakautetaan ja sen vuoksi nytkin valmistellaan miljardin leikkausta ensi vuoden budjettiin.