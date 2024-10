Arto Satonen varoittaa: Saksan talous yskii, vaikutukset näkyvät Suomessa

Euroopan talouden ongelmat heijastuvat myös Suomeen, varoittaa työministeri Arto Satonen (kok.) blogissaan. Satonen nostaa esiin erityisesti Saksan talouden vaikean tilanteen. Satonen vieraili maassa tällä viikolla.

Satosen mukaan Euroopan sisämarkkinoiden kehitys on Suomelle ”ykkösasia”.

– Suomi on viennistä riippuvainen maa. Bruttokansantuotteestamme viennistä tulee 40 prosenttia, Satonen kirjoittaa.

– Euroopan Unionin veturi on Saksa, joka on väestöltään suurin ja taloudeltaan vahvin EU-maa. Valitettavasti tällä hetkellä veturi yskii pahasti.

Saksassa tuotantokustannukset ovat kohonneet venäläisestä energiasta irtautumisen jälkeen ja nousseiden palkkakustannusten takia. Haasteellinen Kiina-suhde ja Yhdysvaltain markkinoiden tulevaisuuden epävarmuus vaikeuttavat tilannetta.

Saksan tilanne heijastuu koko EU-alueen talouteen, mukaan lukien Suomeen, jolle Saksa on merkittävä kauppakumppani.

– Saksan toimintaympäristön kuvaus on hyvin lähellä Suomen tilannetta, Satonen toteaa.

Satosen mukaan Suomen hallitus on valmistautunut vastaamaan maailmanmarkkinoiden vaikeutuneeseen tilanteeseen uudistamalla lainsäädäntöä ja panostamalla kilpailukykyyn.

– Ensitöikseen Petteri Orpon hallitus uudisti lakkolait, jotta ulkomaankaupan toimitusvarmuus voidaan taata. Parasta aikaa eduskunnassa on esitys vientivetoisesta palkkamallista, millä turvataan suomalaisen viennin kilpailukykyä ja siten myös julkisen sektorin rahoituspohjaa.

– Maailma ympärillämme on vaikeassa asennossa ja kilpailu maailmanmarkkinoilla kovenee. Siihen paras vastaus on laittaa oma pesä kuntoon ja juuri sitä me teemme.