Arkkitehti ihmettelee: Kerrostalot ovat Suomessa rumia järkäleitä

Suomessa asuntotuotanto on muuttunut viime vuosikymmenten aikana heikkolaatuiseksi, arkkitehti Riitta Soininen kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.
Soinisen mukaan vielä 1950- ja 1960-luvuilla suomalainen asuntoarkkitehtuuri oli korkealaatuista jopa maailman mittakaavassa.
– Silloin arkkitehtiin luotettiin. Nyt joudutaan tyytymään entistä huonompiin asuntoihin ja tylympiin asuinympäristöihin, Soininen kirjoittaa.
1970-luvulta alkaen määräysvalta on siirtynyt arkkitehdin mukaan siirtynyt rakennusliikkeille, mikä on heikentänyt rakentamisen laatua.
– Arkkitehtikunnan vuosikymmenten kuluessa kehittämät hyvää asuntosuunnittelua ja inhimillistä asuinympäristöä koskevat normit heitettiin romukoppaan.
– Asuntojen pohjaratkaisut ovat osin käyttökelvottomat, asunto- ja huonekoot ovat entistä pienemmät, ja varustelutaso täyttää vain minimivaatimukset. Asuinkerrostalot ovat suuria, rumia, luotaan työntäviä järkäleitä.