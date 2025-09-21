Verkkouutiset

Kalasataman tornitalot Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Arkkitehti ihmettelee: Kerrostalot ovat Suomessa rumia järkäleitä

  • Julkaistu 21.09.2025 | 12:51
  • Päivitetty 21.09.2025 | 13:26
  • Asuminen, Rakentaminen
Rakennusliikkeet ovat arkkitehdin mukaan ottaneet suurta valtaa asuintalojen suunnittelussa.
Suomessa asuntotuotanto on muuttunut viime vuosikymmenten aikana heikkolaatuiseksi, arkkitehti Riitta Soininen kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Soinisen mukaan vielä 1950- ja 1960-luvuilla suomalainen asuntoarkkitehtuuri oli korkealaatuista jopa maailman mittakaavassa.

– Silloin arkkitehtiin luotettiin. Nyt joudutaan tyytymään entistä huonompiin asuntoihin ja tylympiin asuinympäristöihin, Soininen kirjoittaa.

1970-luvulta alkaen määräysvalta on siirtynyt arkkitehdin mukaan siirtynyt rakennusliikkeille, mikä on heikentänyt rakentamisen laatua.

– Arkkitehtikunnan vuosikymmenten kuluessa kehittämät hyvää asuntosuunnittelua ja inhimillistä asuinympäristöä koskevat normit heitettiin romukoppaan.

– Asuntojen pohjaratkaisut ovat osin käyttökelvottomat, asunto- ja huonekoot ovat entistä pienemmät, ja varustelutaso täyttää vain minimivaatimukset. Asuinkerrostalot ovat suuria, rumia, luotaan työntäviä järkäleitä.

