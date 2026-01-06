Yhdysvaltojen toimet antavat myös Venäjälle uusia toimintamahdollisuuksia, linjaa Moskovan MGIMO-yliopiston professori ja hallinnon ja politiikan tiedekunnan dekaani Henri Sardarjan viestipalvelu Telegramissa.

Sardarjan tunnetaan kärkkäistä mielipiteistään, ja hän onkin vakiokommentaattori Kremlin televisiokanavilla ja propagandisti Vladimir Solovjovin keskusteluohjelmassa.

Sardarjanin mukaan Yhdysvallat perusteli toimiaan Venezuelassa kolmella tavalla: Venezuelan öljy kuuluu Yhdysvalloille, koska se aikoinaan kansallistettiin amerikkalaisyrityksiltä; Nicolas Maduro muodosti uhan, koska hän väitetysti johti huumeiden salakuljetusoperaatiota Yhdysvaltoihin, ja Latinalainen Amerikka on Yhdysvaltojen etupiiriä.

– Tämä selvä. Käydään nämä läpi järjestyksessä, Sardarjan kirjoittaa.

Ensimmäiseen kohtaan professori viittaa vertaamalla, että Neuvostoliitto käytti aikoinaan Venäjän ulkopuolisiin neuvostotasavaltoihin kohdistuviin investointeihin lähes 5-7 biljoonaa dollaria. Venäjä on taas Neuvostoliiton seuraajavaltio.

Toinen kohta muistuttaa professorin mukaan myös Venäjän tilannetta, koska Ukraina on Sardarjanin mielestä terrori-iskuja Venäjän maaperällä.

Lopuksi Sardarjan linjaa etupiireistä.

– Entisen Neuvostoliiton alue on Venäjän etupiiriä, ja Naton jäsenmaiden, mukaan lukien Yhdysvaltojen, EU:n ja Turkin, läsnäolo on suora uhka Moskovan turvallisuudelle, Sardarjan sanailee.

Näillä perusteilla Venäjällä onkin Sardarjanin mukaan tätä nykyä melkoiset oikeudet puuttua naapurimaidensa toimintaan.

– Joka ikinen entisen Neuvostoliiton alueen valtionpäämies, joka täyttää nämä kriteerit, voidaan tuoda Moskovan Hamovnitšeskyn tuomioistuimeen, Sardarjan linjaa, viitaten Moskovan keskustassa sijaitsevaan oikeustaloon, jossa on käyty muun muassa oppositioryhmä Pussy Riotin oikeudenkäynti.

Lopuksi professori korostaa, että alkanut vuosi on Venäjälle erityisen merkityksellinen.

– Vuoden 2026 on oltava järjestelmällisten muutosten aika, joiden avulla päihitämme vihollisen, Sardarjan toteaa.