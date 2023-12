Arabiemiraattien pankit kieltäytyvät avaamasta tilejä Rosneftille

Yhdysvaltain viranomaisten vierailujen tulokset eivät ole valuneet täysin hiekkaan Arabiemiraateissa, josta on tullut Venäjälle suurin solmukohta lännen pakotteiden kiertämisessä. Arabiemiirikuntien pankit ovat nimittäin kieltäytyneet avaamasta dirham-valuuttatiliä Venäjän kolmanneksi suurimman yhtiön Rosneftin tytäryhtiölle Sahalin-1 LLC:lle.

Rosneft, joka on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista, halusi avata tilin Arabiemiraateissa sen kansalliselle valuutalle, koska Intian valtion öljynjalostamot päättivät ottaa käyttöön dirhamin Venäjän öljykaupan maksuvälineenä. Päätös tehtiin, koska maan hallitus suositteli Kiinan juanista luopumista ulkopoliittisista syistä.

Yhdysvaltain dollarin käyttö maiden välisessä öljykaupassa on ollut ongelmallista, koska monet Intian pankit eivät hyväksy sitä Venäjän öljystä, mistä maan energiaministeriö valitti viime viikolla parlamentille. Intian rupia on puolestaan ongelma Venäjälle, koska Intia ei toimita tuotteita Venäjälle samasta arvosta kuin sieltä tuodaan öljyä, joten rupioita kasaantuu Intian pankkeihin.

Intian maksuja on jumissa jo noin 40 miljardin dollarin edestä. Käyttökelpoisen valuutan puuttumisen takia Venäjän öljyn vienti Intiaan on pysähtynyt lähes kokonaan. Kuusi tankkeria, joissa on yhteensä yli viisi miljoonaa barrelia venäläistä raakaöljyä, makasi Intian Valtamerellä odottamassa Rosneftin pankkitilin avaamista Arabiemiraateissa.

Yhden tankkereista, Yhdysvaltain pakotteiden kohteena olevan NS Centuryn, piti kiinnittyä Vadinarin satamaan Luoteis-Intiassa 25. marraskuuta, mutta lähes kuukauden odoteltuaan se on nyt matkalla Singaporeen. Kaksi muuta Vadinariin matkalla ollutta tankkeria on ankkuroituna merellä, Sakhalin Island Sri Lankan kaakkoispuolella ja NS Commander saaren länsipuolella. Kolme Intian koillisosassa sijaitsevaan Paradipin satamaan matkalla ollutta tankkeria ajelehtii Bengalinlahdella.

Intiasta tuli venäläisen öljyn suurin ostaja hyökkäyssodan ja Venäjän vastaisten pakotteiden alettua. Marraskuussa Intia toi maahan 1,6-1,8 miljoonaa barrelia päivässä, josta yli puolet Venäjän öljysatamien kautta.

Suurimmillaan Venäjän öljynvienti Intiaan oli viime toukokuussa, jolloin se ylitti kaksi miljoonaa barrelia päivässä. Intia on joutunut lisäämään öljyn hankintaa Lähi-idästä, ja jotkin yksityiset intialaisjalostamot ovat olleet pakotettuja edelleen käyttämään maksuvälineenä juania Venäjältä vielä tulevasta öljystä.