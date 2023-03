Apulaiskomentaja Bahmutista: Tässä helvetissä jokainen päivä tuntuu ikuisuudelta

– Ukrainan asevoimat pitävät Bahmut-Kostiantynivka-moottoritietä, se on melko vakaa, sanoi Svoboda-pataljoonan toiseksi komentaja Volodymyr Nazarenko CNN:n mukaan.

– Tilanne Bahmutin ympäristössä ja sen laitamilla on hyvin samanlainen. Helvetti, kuten koko itärintama, hän kuvaili.

Bahmut-Kostiantynivka-moottoritie on tärkeä reitti täydennysten saamiseksi kaupunkiin.

Nazarenko sanoi myös, ettei Ukrainan puolella ole tapahtunut ”taktisia muutoksia” ja totesi, että ”puolustuksemme pitää”.

– Vihollinen etsii heikkouksia, yrittää häiritä taistellen joukkojamme, vetää pois reservejämme, yrittää yhdistää erilaisia menetelmiä ja taktiikoita. Silti he epäonnistuvat, hän kertoi.

Nazarenko torjui spekulaatiot Ukrainan vetäytymisestä kaupungista.

– Emme vetäydy. Päinvastoin, joitain uusia reservejä tulee vahvistuksena. Koko taistelualue on kaoottisen pommituksen alla, mutta sieltä on yhteys kaupunkiin, on reittejä, joita ei ole katkaistu, hän sanoi.

– Tässä helvetissä jokainen päivä tuntuu ikuisuudelta. On todella vaikea laskea, kuinka monta kuukautta Bahmut on pysynyt vahvana. Silti he eivät voi valloittaa kaupunkia, apulaiskomentaja jatkoi.