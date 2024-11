Antti Lindtman: Suomen varauduttava puolustusbudjetin nostoon

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan Suomen on varauduttava siihen, että Naton puolustusbudjettitavoite nousee tulevaisuudessa 2,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Puolustuksen tarpeista pitäisi hakea laaja-alaista poliittista yhteisymmärrystä jo lähiaikoina, Lindtman totesi puheessaan SDP:n puoluevaltuuston syyskokouksessa Kokkolassa.

– On jo nyt selvää, että nykyisessä turvallisuusympäristössä Euroopan täytyy panostaa puolustukseensa myös taloudellisesti enemmän. Johtopäätökseni on, sanon sen tässä nyt aivan suoraan, että Suomen on syytä varautua Naton puolustusbudjettitavoitteen nousuun.

Lindtman viittasi puheessaan myös presidentti Sauli Niinistön esittämään EU:n kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. Hän korosti, että kyberturvallisuus ja huoltovarmuus huipputeknologiassa ovat keskeisiä osa-alueita, joihin Euroopan tulee panostaa.

– EU:n täytyy tulevaisuudessa olla puolustuksen lisäksi vahvempi ja itsenäisempi myös muilla sektoreilla, kuten presidentti Niinistön komissiolle laatimassa selvityksessä esitti.

– Suomi on tehnyt, ja tekee varmasti jatkossakin oman osuutensa Euroopan puolustuksessa. Selvää on, että Euroopan täytyy kokonaisuudessaan ottaa vahvempi vastuu omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan.