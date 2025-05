Antti Lindtman: Suomen on aika tunnustaa Palestiinan valtio

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaati SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina Suomea tunnustamaan Palestiinan valtion. Helsingissä puhunut Lindtman käsitteli laajasti Gazan tilannetta puoluevaltuustolle pitämässään poliittisessa katsauksessa. Lindtman kuvaili Gazaa ”murhenäytelmäksi” ja tuomitsi Israelin hallituksen toimet jyrkin sanoin. Lindtmanin mukaan Gazan tilanne on ”uusi musta tahra ihmiskunnan historiassa”.

Israelilla on oikeus elää rauhassa omien rajojensa sisällä ja sillä on oikeus puolustautua, mutta se mitä nyt näemme ei ole puolustautumista vaan barbarismia. Siksi emme voi vaieta, olla hiljaa ja katsoa sivusta. On toimittava, Lindtman sanoi.

Lindtmanin toisti jo aikaisemmin esittämänsä näkemyksen siitä, että palestiinalaisilla on oikeus omaan valtioonsa.

– Suomen on viimein nyt aika aidosti toimia ja asettua historian oikealle puolelle, tunnustaa Palestiinan valtio, SDP:n puheenjohtaja vaati.

Valmistelut Palestiinan tunnustamiseksi on aloitettava Lindtmanin mukaan välittömästi. Pohjoismaista Ruotsi ja Norja ovat Palestiinan valtion jo tunnustaneet, Lindtman muistutti.

SDP:n puheenjohtaja arvosteli Petteri Orpon (kok.) hallitusta linjattomuudesta Palestiinan kysymyksessä. Lindtman kehui ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) työtä asiassa, mutta arvosteli etenkin Perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja. Oikeaa aikaa tunnustaa Palestiinan valtiota ei näille puolueille ”ilmeisesti koskaan tule”, Lindtman kritisoi.

– Päättyneellä viikolla on käynyt selväksi, että pääministeri Orpon vakuutteluista huolimatta, Suomen hallituksella ei ole yhteistä ja yhtenäistä linjaa Lähi-idän politiikassaan. Jatkuessaan tämä syö Suomen ulkopoliittisen linjan uskottavuutta.

Suomen ulkopolitiikan linja on Lindtmanin mukaan jäämässä kahden hallituspuolueen panttivangiksi.

– Teen nyt pääministerille esityksen, jolla Suomi pääsisi asiassa eteenpäin ja kykenisi asettumaan historian oikealle puolelle: hallituksen pitää tuoda vastaus Gazan humanitaariseen kriisiin ja Palestiinan valtion tunnustaminen eduskunnan käsittelyyn selonteon muodossa. Tähän menettelyyn perustuslaki antaa selvät tienviitat, Lindtman sanoi.

– Eduskunnan kantaan nojaten presidentti voisi yhteistoiminnassa hallituksen kanssa päättää Palestiinan tunnustamisesta osana kansainvälistä yhteisöä.

Lindtman uskoo eduskunnasta löytyvän enemmistö Palestiinan valtion tunnustamisen tueksi.

Puheensa sisäpoliittisessa osuudessa Lindtman arvosteli muun muassa Orpon hallituksen huhtikuun puoliväliriihessä tekemiä veroratkaisuja.

– Runsaat sata tuhatta euroa tienaavat ovat tämän hallituksen erityissuojeluksessa, Lindtman sanoi.