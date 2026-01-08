Verkkouutiset

Antti Lindtman. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Antti Lindtman pyrkii olemaan hiljaa ja varoo ruton tapaan virheitä”

  • Julkaistu 08.01.2026 | 10:51
  • Päivitetty 08.01.2026 | 10:51
  • Politiikka
Kansanedustajan mukaan SDP:n linja saattaa jäädä äänestäjille epäselväksi.
Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on kirjoittanut blogiinsa huomioita Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.

– Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen puolueiden yhteiskannatus kasvaa. Tätä tokkopa yksikään uutismedia edes mainitsee, Heinonen toteaa.

Kun kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien yhteiskannatus on kääntynyt kokonaisuutena noin prosenttiyksikön nousuun, on pääoppositiopuolue SDP:n kannatus laskenut Ylen mittauksessa.

– Pääministeriksi jo lähes ilmoittautuneen Antti Lindtmanin johtaman SDP:n kannatus näyttää sulamisen merkkejä. Kuukaudessa puolue menettää kannatustaan peräti 0,8 prosenttiyksikköä. Demarit kuitenkin säilyttävät ykköspaikan, mutta ero kakkosena olevaan kokoomukseen pienenee nopeasti, kun samaan aikaan pääministeripuolueen kannatus nousee 0,9 prosenttiyksikköä, Heinonen kuvaa asetelmaa.

Hän toteaa, että SDP ja kokoomus ovat lähes jo virhemarginaalin sisällä, kun kevään 2027 eduskuntavaaleihin on enää reilu vuosi.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus on noussut.

– Tässä ehkä nähtävissä se, että SDP ja ennen muuta se puheenjohtaja Antti Lindtman pyrkii olemaan hiljaa ja varoo ruton tapaan virheitä, ja se antaa muille vihervasemmistopuolueiden pelinpaikan ärhäköityä ja tarjota vaihtoehtoa, Heinonen arvioi.

– SDP:n leirissä tämä varmasti nyt pannaan merkille ja pohditaan, että voiko Lindtman mennä vaikenemalla vaikeista aiheista ja väistelemällä välttämättömyyksiä yli vuoden kohti eduskuntavaaleja? Ja myös se varmasti pohdituttaa, että onko puolueen linja tarpeeksi selvä kahden kiistelevän talouspoliittisen leirin ja myös puoluepoliittisen jännitteen välissä, hän jatkaa.

