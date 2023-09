Antti Kurvinen: ”Kepun siltarummut” ovat keskustalle kunnia-asia

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan ”kepun siltarummut” ovat keskustalle kunnia-asia.

Viikonloppuna uutisoitiin, että töihin ajavien suomalaisten kustannukset voivat lähitulevaisuudessa nousta jopa sadoilla euroilla. Työmatkavähennyksen yläraja lasketaan 7 000 euroon ja alarajaa eli omavastuuta nostetaan 900 euroon.

Kurvisen mukaan jälkimmäinen tuntuu etenkin pienituloisimpien, autoa töissä käyntiin tarvitsevien ihmisten arjessa.

– Kun hallituksen aikeista oikeutetusti syntyi metakka, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kiirehti sammuttamaan tulipaloa. Hänen mukaansa työmatka-autoilun tukeminen ja edellisen hallituksen päättämät korotukset matkakulujen verovähennyksiin ovat ”kepulaista siltarumpupolitiikkaa”, Kurvinen kirjoittaa tiedotteessa.

– Mitähän Mäkelän lausunnoista mahtavat tuumia ne perussuomalaisia äänestäneet ihmiset, joille luvattiin autoilun kunnianpalautusta ja halvempaa bensaa?, hän jatkaa.

Halvempaa bensiiniä ei Kurvisen mukaan tule ja tavallisten, työssäkäyvien autoilijoiden arkea päinvastoin ollaan hankaloittamassa. Kurvinen epäilee, että tämä olisi ollut se asia, jota maakuntien äänestäjät odottivat.

– Jos työmatka-autoilun tukeminen pitkien etäisyyksien Suomessa on Mäkelän ja perussuomalaisten mukaan ”kepulaista siltarumpupolitiikkaa”, me keskustassa otamme tällaiset nimittelyt kunnia-asiana. Puolueilla on eroja, Kurvinen sanoo tiedotteessaan.