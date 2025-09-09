Antti Häkkänen: Ukrainalle pitää varmistaa vahvistuva kyky taistella

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) osallistui tiistaina Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän (Ukraine Defense Contact Group) kokoukseen.
– Nyt on kaikkein keskeisintä varmistaa, että Ukrainalla on vahvistuva kyky taistella Venäjän hyökkäystä vastaan ja vahvistaa omaa puolustusteollista kapasiteettiaan, Häkkänen sanoo ministeriön tiedotteessa.
Ukraine Defense Contact Group koostuu noin 50 maasta, jotka koordinoivat materiaalituen toimittamista Ukrainaan.
– Suomi on koko sodan ajan toimittanut Ukrainalle merkittävää puolustusmateriaalitukea ja osallistunut myös Ukrainan joukkojen kouluttamiseen. Olemme sitoutuneet jatkamaan tukea niin kauan kuin tarvitaan. Euroopalta tarvitaan merkittäviä lisäpanostuksia, jotta edellytykset oikeudenmukaiselle rauhalle voivat syntyä, Häkkänen sanoo.