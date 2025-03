Antti Häkkänen: Talouden perusta pitää saada kuntoon

Antti Häkkäsen mukaan hyvä yleissivistys ja vahva talous ovat edellytyksiä toimivalle ja kestävälle maanpuolustukselle.

– Yleissivistys on maanpuolustusta, se on kaiken perusta. Viime kädessä maanpuolustustahto syntyy yleissivistyksestä ja siitä, että meillä on laaja asevelvollisuusmalli, puolustusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen sanoi Joensuussa.

– Lisäksi talouden perusta pitää saada kuntoon, hän jatkoi.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) on korostanut talouden roolia turvallisuuden takaamisessa.

Orpo totesi maaliskuun alussa hallituksen Maalisseminaariin puheessaan, että vain kestävä julkinen talous ja kestävä talouskasvu takaavat sen, että suomalainen yhteiskunta on vakaa ja kykenee panostamaan laaja-alaisesti myös turvallisuuteen.

– Talouspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa. Se on perusta, jolle kaikki muu rakennetaan, Orpo sanoi..

Pääministerin mukaan jo hallitusohjelmassa tehtiin selkeitä strategisia ratkaisuja kestävän talouden varmistamiseksi.

Antti Häkkänen puhui turvallisuuspolitiikkaan keskittyvässä kokoomuksen Rauhassa & Valppaana -kiertueen tapahtumassa.

Puolustuspolitiikasta ajankohtaiskatsauksen antanut Häkkänen painotti kokoomuksen tiedotteen mukaan, että Itä-Suomi on ”täysimääräinen” osa kansallista puolustusta, koska Suomen jokainen alue on huomioitu puolustussuunnitelmissa.

– Hoidamme Suomen puolustuksen ja Naton vahvan rajan niin, ettei ole mitään harmaata aluetta, Häkkänen sanoi.

Puolustusministerin mukaan huoltovarmuus, kokonaisturvallisuus ja maanpuolustustahto on pidettävä koko ajan kunnossa, jotta voidaan elää rauhassa niin Itä-Suomessa kuin laajemmin Euroopassakin.

Maanpuolustuksen ylläpidossa kansallinen päätöksenteko on Antti Häkkäsen mukaan avainasemassa.

– Viemme merkittävällä tavalla Orpon hallituksen toimesta eteenpäin Suomen kovan maanpuolustuksen järjestelyjä, isoja kalustohankintoja, joilla maanpuolustus vahvistuu maalla, merellä ja ilmassa. Laajennamme reserviläistoimintaa. Yhä enemmän vapaaehtoisia naisia tulee mukaan, Häkkänen listasi.