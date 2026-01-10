Verkkouutiset

Sakaramiina ja panssarimiinana. LEHTIKUVA / MATTI BJÖRKMAN

Antti Häkkänen: Suomen turvallisuutta vahvistetaan määrätietoisesti

  • Julkaistu 10.01.2026 | 18:16
  • Päivitetty 10.01.2026 | 18:16
  • Maanpuolustus
Suomi on tänään vapautettu Ottawan sopimuksen velvoitteista.
Suomi on tänään lauantaina vapautettu jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen velvoitteista kuuden kuukauden siirtymäajan loputtua.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertaa viestipalvelu X:ssä sopimuksesta irtautumisen prosessia.

– Käynnistin kesällä 2024 miinahankkeen antamalla Puolustusvoimille selvitystehtävän. Sen jälkeen teimme puolustusministeriön esityksen muulle valtiojohdolle miinojen takaisinottamiseksi ja myöhemmin valtioneuvoston lakiesityksen eduskunnalle, hän kirjoittaa.

Koko prosessi kesti siten kokonaisuudessaan puolitoista vuotta. Puolustusministerin mukaan nyt jalkaväkimiinat viedään takaisin varusmiesten ja reserviläisten koulutukseen.

Myös miinojen kotimainen tuotanto käynnistetään, Häkkänen kirjoittaa.

– Suomen turvallisuutta vahvistetaan määrätietoisesti. Kiitos kaikille hanketta tukeneille.

