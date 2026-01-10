Antti Häkkänen: Suomen turvallisuutta vahvistetaan määrätietoisesti

Suomi on tänään lauantaina vapautettu jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen velvoitteista kuuden kuukauden siirtymäajan loputtua.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertaa viestipalvelu X:ssä sopimuksesta irtautumisen prosessia.

– Käynnistin kesällä 2024 miinahankkeen antamalla Puolustusvoimille selvitystehtävän. Sen jälkeen teimme puolustusministeriön esityksen muulle valtiojohdolle miinojen takaisinottamiseksi ja myöhemmin valtioneuvoston lakiesityksen eduskunnalle, hän kirjoittaa.

Koko prosessi kesti siten kokonaisuudessaan puolitoista vuotta. Puolustusministerin mukaan nyt jalkaväkimiinat viedään takaisin varusmiesten ja reserviläisten koulutukseen.

Myös miinojen kotimainen tuotanto käynnistetään, Häkkänen kirjoittaa.

– Suomen turvallisuutta vahvistetaan määrätietoisesti. Kiitos kaikille hanketta tukeneille.