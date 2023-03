Antti Häkkänen: SDP vie Suomea syvemmälle velkakierteeseen

– Suomi velkaantuu yli kymmenen miljardia euroa vuodessa ja korkomenot syövät hyvinvointia toisesta päästä. Tutkimuslaitokset varoittavat, että nykyisellä velkalinjalla hyvinvointiyhteiskunta ajautuu haaksirikkoon. Suomalaiset ovat tästä huolissaan. Monet Euroopan maat pilasivat tulevaisuutensa holtittomalla velkapolitiikalla. Suunta on pakko muuttaa näissä vaaleissa, hälytysmerkit ovat ilmassa, Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen sanoo.

– Silti (SDP:n puheenjohtaja Sanna) Marin ei edelleenkään esitä konkreettisia omia korjausliikkeitä, vaan tänäänkin keskittyi haukkumaan kokoomusta. SDP:n ohjelma on täynnä kauniita toiveita ja julistuksia. Konkretia puuttuu, joten lopputuloksena suomalaiset saavat entistä pahemman velkakierteen ja veronkorotuksia. Tällä johdolla Suomi ei voi jatkaa seuraavaa vaalikautta. Suunta on pakko muuttaa, hän jatkaa.

Puheessaan Marin jätti SDP:n omat linjaukset vähemmälle ja keskittyi vääristelemään kokoomuksen linjauksia.

Häkkänen ihmettelee Marinin halua rakentaa virheellisiä viholliskuvia, vaikka Suomi on erittäin vaikeassa tilanteessa.

– Kokoomus on esimerkiksi esittänyt asumistuen reformia, jolla tuet kohdistetaan niitä eniten tarvitseville. Hoitajien irtisanomissyytöksissä Marin ylittää hyvän maun rajan. Meiltä puuttuu tällä hetkellä lähes 17 000 hoitajaa ja jokainen puolue kannattaa resurssien ja hoitajien määrän kasvattamista. Kyse on johtamisen ja toimintatapojen parantamisesta, jotta kustannukset eivät kasva niin kovaa vauhtia. Haluamme, että hoitoalalla voitaisiin keskittyä ihmisten hoitamiseen, Häkkänen sanoo.

Hänen mukaansa kokoomuksen työllisyysreformien tavoitteena on, että useampi eläisi omalla työllään tukien sijaan.

– Työn kautta syntyy elintaso ja rahat palveluihin. Joskus viime vuosikymmeninä tämä on ollut työväenpuolueenkin tavoite. SDP sivuuttaa kokonaan sen tosiasian, että sen tavoittelemaan 80 prosentin työllisyysasteeseen ei voi päästä tulonsiirtojen kannustinloukkuihin puuttumatta, Häkkänen huomauttaa.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi hallituksen itsensä nimeämä talouspolitiikan arviointineuvosto ja valtiovarainministeriö suosittelevat julkisen talouden vahvistamista kuudella miljardilla eurolla tulevan vaalikauden aikana.

– Kokoomukselle hyvinvointiyhteiskunnan velkakierteen katkaisu on niin tärkeä tavoite, ettemme siitä voi tinkiä. On käsittämätöntä, että demarit eivät pysty sitoutumaan välttämättömään talouden pohjan vahvistamiseen. Jos kuuden miljardin sopeutuksessa ei onnistuta, Suomi ajautuu vielä pahempiin ongelmiin. Velaksi eläminen ei ole vaihtoehto, vaan se on luovuttamista, Häkkänen toteaa.